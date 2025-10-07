यूट्यूबर अजीत भारती को नोएडा पुलिस ने लिया हिरासत में, जानें पूरा मामला?

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर अजीत भारती (Ajit Bharti) को नोएडा पुलिस (Noida Police) ने हिरासत में लिया है। नोएडा सेक्‍टर 58 थाना पुलिस ने उन्‍हें डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। उनके बयान भी यहां दर्ज किए गए। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई (Chief Justice of India BR Gavai) पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने के मामले में अजीत ने टिप्‍पणी की थी। अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर उनकी तरफ से किए गए पोस्ट को भड़काऊ, विशेष समुदाय या न्‍यायापालिका के खिलाफ टिप्‍पणी माना जा रहा है।

