  3. IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की डेडलाइन भी आयी सामने

IPL 2026 Auction: दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग यानी इंडियन प्रिमियर लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) की नीलामी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईपीएल 2026 के लिए इस साल दिसंबर में मिनी-नीलामी का आयोजन किया जा सकता है, जबकि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक फ्रेंचाइजी टीमों के पास रिटेंशन लिस्ट जारी करने का मौका होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में होने की संभावना है, और 13-15 दिसंबर की तारीख़ संभावित मानी जा रही है। बीसीसीआई अधिकारियों से बात करने वाले फ़्रैंचाइज़ी अधिकारियों ने बताया कि बातचीत इन्हीं तारीख़ों पर केंद्रित है। हालांकि, लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है। इसके अलावा, इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नीलामी विदेश में होगी या भारत में। पिछले दो संस्करणों में पहले दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में नीलामी का आयोजन किया गया था।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि फ्रैंचाइज़ी सूत्रों का कहना है कि अगर बीसीसीआई भारत में ही मिनी-नीलामी आयोजित करने का फैसला करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिर से, यह निर्णय अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। हालांकि, यह बात निश्चितता के साथ कही जा सकती है कि रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। तब तक, फ्रैंचाइज़ियों को उन खिलाड़ियों के नाम प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें वे नीलामी से पहले रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं।

