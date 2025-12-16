IPL 2026 Auction Live: कैमरून ग्रीन को KKR ने बड़ी रकम में खरीदा, कई बड़े नाम रहे Unsold

IPL 2026 Auction Live: आईपीएल 2026 प्लेयर मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगनी शुरू हो गयी है। इस ऑक्शन में शॉर्टलिस्ट किए गए 369 खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है, और कुल ऑक्शन पर्स 237.55 करोड़ रुपये है। इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को केकेआर ने बड़ी रकम में खरीद लिया है। वहीं, पृथ्वी शॉ और डेवोन कॉनवे जैसे बड़े नामों को कोई खरीदार नहीं मिला है।

आईपीएल 2026 नीलामी अपडेट

– आर्य देसाई अनसोल्ड रहे।

– यश ढुल अनसोल्ड रहे!

– अभिनव मनोहर अनसोल्ड रहे!

– अभिनव तेजराना अनसोल्ड रहे!

– अनमोलप्रीत सिंह अनसोल्ड रहे!

– अकील होसेन को सीएसके ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– मुजीब रहमान अनसोल्ड रहे!

– महेश थीक्षाना अनसोल्ड रहे।

– रवि बिश्नोई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा।

– स्पिन गेंदबाजों में भारत के राहुल चाहर अनसोल्ड रहे!

– फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी भी अनसोल्ड रहे!

– एनरिक नोर्त्जे को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– स्पेंसर जॉनसन नहीं बिके।

– श्रीलंका के मथीशा पथिराना को KKR ने 18 करोड़ रुपये में खरीदा।

– साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्ज़ी अनसोल्ड रहे।

– भारत के युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी को नहीं मिला कोई खरीदार!

– न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को RCB ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप रहे अनसोल्ड!

– न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी अनसोल्ड रहे!

– न्यूजीलैंड के विकेटकीपर फिन एलन को KKR ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– इंग्लिश विकेटकीपर बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– इंग्लिश विकेटकीपर जेमी स्मिथ भी अनसोल्ड रहे।

– इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो अनसोल्ड रहे।

– अफगानी विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज़ अनसोल्ड रहे।

– साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा।

– भारत के विकेटकीपर केएस भरत अनसोल्ड रहे।

– भारत के ऑलराउंडर दीपक हुड्डा अनसोल्ड रहे।

– भारत के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा।

– श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को एलएसजी ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा।

– दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर अनसोल्ड रहे।

– इंग्लैंड के ऑलराउंडर गस एटकिंसन अनसोल्ड रहे।

– न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र अनसोल्ड रहे।

– लियाम लिविंगस्टोन अनसोल्ड रहे।

– सरफराज खान 75 लाख रुपये के बेस प्राइस में अनसोल्ड रहे।

-कैमरून ग्रीन के लिए KKR की 24.80 करोड़ रुपये की बोली ने उन्हें IPL नीलामी में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया। CSK आखिरकार 25.20 करोड़ रुपये पर बोली से बाहर हो गई और KKR ने ग्रीन को रिकॉर्ड कीमत पर खरीद लिया!

– डेवोन कॉनवे, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। लेकिन, उन पर कोई बोली नहीं लगी – वह अनसोल्ड रहे।

-पृथ्वी शॉ, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रुपये था वह भी अनसोल्ड रहे।

-डेविड मिलर को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये पर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा।

-पहले खिलाड़ी जेक फ्रेजर-मैकगर्क, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। और वह अनसोल्ड रहे।