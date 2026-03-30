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‘कैमरन ग्रीन हैं चोटिल, इसलिए नहीं मिली गेंदबाजी…’ KKR को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सावधानी बरतने की दी है नसीहत

Cameron Green Bowling : आईपीएल 2026 का दूसरा मैच रविवार को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन, कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस ने हार के बाद सवाल उठाया कि कैमरन ग्रीन ने मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी क्यों नहीं की। जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

By Abhimanyu 
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Cameron Green Bowling : आईपीएल 2026 का दूसरा मैच रविवार को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने 221 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन, कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस ने हार के बाद सवाल उठाया कि कैमरन ग्रीन ने मुंबई के खिलाफ गेंदबाजी क्यों नहीं की। जिस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया सामने आयी है।

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया है कि कैमरन ग्रीन की पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाज़ी से दूर रहना होगा। कैमरन फ़िलहाल भारत में अपनी गेंदबाज़ी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वे लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें। केकेआर को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें इस जानकारी की पूरी जानकारी है।

मैच के बाद जब इस ऑलराउंडर के इस साफ़ तौर पर नज़र आने वाले योगदान की कमी के बारे में पूछा गया, तो KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सीधे-सीधे जवाब दिया: “क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। CA ने सोमवार को पुष्टि की कि ग्रीन, जिनकी 2024 के आखिर में पीठ की एक बड़ी सर्जरी हुई थी, फ़िलहाल पीठ की एक छोटी-मोटी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं और उनकी आईपीएल फ़्रैंचाइज़ी को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी।

क्रिकेट.कॉम.एयू की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने कहा, “कैमरन की पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इस वजह से उन्हें कुछ समय के लिए गेंदबाज़ी से दूर रहना होगा।” उन्होंने कहा, “कैमरन फ़िलहाल भारत में अपनी गेंदबाज़ी का अभ्यास फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि वे लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें।””KKR को इस बारे में बता दिया गया है और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है।”

बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस बात से खुश नहीं हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन—जो टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और जिन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम की निराशाजनक छह विकेट की हार के दौरान गेंदबाज़ी नहीं की, और टीम 220 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही।

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