IPL 2026 Auction: डी कॉक और स्टीव स्मिथ समेत 350 खिलाड़ी आईपीएल नीलामी में होंगे शामिल, 240 भारतीय चेहरे

IPL 2026 Auction Players List: अबू धाबी में 16 दिसंबर को इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन का आयोजन किया जाना है। जिसके लिए 240 भारतीयों समेत 350 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें साउथ अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्टीव स्मिथ भी शामिल होंगे। डी कॉक हाल ही में अपने ODI रिटायरमेंट से वापस आए हैं, उनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हैं।

आईपीएल मिनी ऑक्शन की लिस्ट में डी कॉक 1 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर लिस्ट में देर से शामिल हुए हैं, उनका बेस प्राइस INR 1 करोड़ है – जो पिछले मेगा ऑक्शन से 50 परसेंट कम है, जब उन्हें KKR ने INR 2 करोड़ के फ्लोर प्राइस पर खरीदा था। केकेआर के साथ एक खराब सीजन के बाद, फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया। जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर शामिल हैं। स्मिथ ने आखिरी बार IPL में 2021 में खेला था। प्लेयर ऑक्शन के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था। 77 स्लॉट के लिए मुकाबला करने के लिए 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने से पहले यह संख्या घटाकर 1005 कर दी गई थी।

दूसरे नए खिलाड़ियों में श्रीलंका के कई खिलाड़ी शामिल हैं – ट्रेवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालागे। कैमरून ग्रीन, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने की उम्मीद है, बैटर्स के पहले लॉट (BA1) में हैं। उस क्लस्टर में दूसरे खिलाड़ी हैं डेवॉन कॉनवे, जेक फ्रेज़र मैकगर्क, सरफ़राज़ खान, पृथ्वी शॉ और डेविड मिलर। वेंकटेश अय्यर AL1 (ऑलराउंडर्स) के दूसरे लॉट में हैं। अफ़गानिस्तान के वहीदुल्लाह ज़दरान डॉक्यूमेंट में 70वें नाम वाले हैं।

10 IPL फ्रेंचाइजी के पास ऑक्शन में लेन-देन के लिए कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये हैं, जिसमें केकेआर सबसे ज़्यादा 64.30 करोड़ रुपये के पर्स के साथ अबू धाबी जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स 43.40 करोड़ रुपये के पर्स के साथ अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। 77 स्लॉट भरे जाने हैं, जिसमें 31 विदेशी पोजीशन शामिल हैं। सबसे ज़्यादा रिज़र्व प्राइस INR 2 करोड़ है, जिसमें 40 खिलाड़ी इस ब्रैकेट में ऑक्शन में उतरना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ़ दो – वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई – भारतीय हैं।

नए शामिल

विदेशी खिलाड़ी: अरब गुल (अफ़गानिस्तान), माइल्स हैमंड (इंग्लैंड), डैन लैटेगन (इंग्लैंड), क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ़्रीका) कॉनर एज़थरहुइज़न (साउथ अफ़्रीका), जॉर्ज लिंडे (साउथ अफ़्रीका), बयांदा माजोला (साउथ अफ़्रीका), ट्रैवीन मैथ्यू (श्रीलंका), बिनुरा फ़र्नांडो (श्रीलंका), कुसल परेरा (श्रीलंका), डुनिथ वेल्लालेज (श्रीलंका), अकीम ऑगस्टे (वेस्ट इंडीज़)।

भारतीय खिलाड़ी: सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, सबीर खान, बृजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, एरॉन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज पुंजा, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धूमिल मतकर, नमन पुष्पक, परीक्षित वलसांगकर, पूरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सांवरिया और अमन शेखावत।