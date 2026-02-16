क्या स्टीव स्मिथ बचा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया की इज्जत? श्रीलंका के खिलाफ Do or Die मैच से पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री

Australia vs Sri Lanka Match : अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को जोश हेज़लवुड की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है और वे आज रात श्रीलंका के साथ होने वाले ज़रूरी मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। स्मिथ की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वाइल्ड कार्ड एंट्री काफी अहम है, क्योंकि दिग्गज खिलाड़ियों की गैर-मौजूदगी में टीम संघर्ष करती नजर आ रही है।

स्टीव स्मिथ को चोटिल जोश हेज़लवुड की जगह ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में ऑफिशियली शामिल किया गया है। हेज़लवुड पिंडली की चोट की वजह से कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, हालांकि मेडिकल टीम को पहले उम्मीद थी कि वह टूर्नामेंट के बाद के हिस्से के लिए फिट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया था, लेकिन हेज़लवुड के बाहर होने से, स्मिथ की टी20आई में वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, 36 साल के स्मिथ ने फरवरी 2024 के बाद से कोई T20I मैच नहीं खेला है और आखिरी बार 2022 एडिशन में टी20 वर्ल्ड कप में खेले थे। टी20 वर्ल्ड कप की 14 पारियों में, उन्होंने सिर्फ़ एक फिफ्टी लगाई है, जिसमें 111.76 की स्ट्राइक रेट है। कुल मिलाकर, स्मिथ के टी20आई में 1094 रन हैं, जिसमें 125.45 की स्ट्राइक रेट है, जिसमें पाँच फिफ्टी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पल्लेकेले में स्मिथ उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं?

अपडेटेड ऑस्ट्रेलिया टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा