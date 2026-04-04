IPL Match Today : आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो मुकाबले, जानें- कब, कहां और किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत

IPL Match Today : आज आईपीएल 2026 में पहला डबल हैडर यानी दो मुकाबले खेले जाएंगे। जिसमें पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है, ये दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जबकि दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत होगी। जहां गुजरात को पहली जीत की तलाश होगी। आइये जानते हैं कि आईपीएल 2026 में शनिवार (4 अप्रैल 2026) को डबल हैडर मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों को कैसे लाइव देख सकेंगे-

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 8वां मैच कब खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 8वां मैच शनिवार 4 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 8वां मैच कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 का 8वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम खेला जाएगा।

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे होगा।

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:30 बजे फेंकी जाएगी।

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

DC vs MI : दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, आईपीएल 2026 के 8वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच कब खेला जाएगा?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच शनिवार 4 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच कहां खेला जाएगा?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम खेला जाएगा।

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।

GT vs RR : गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?