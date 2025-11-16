ईरान ने परमाणु कार्यक्रम किया बंद! विदेश मंत्री अराघची ने यूरेनियम संवर्धन पर दिया बड़ा बयान

Iran Enriching Uranium: इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान के संवर्धन स्थलों पर बमबारी के बाद ईरान के पास भारी मात्रा में यूरेनियम होने के दावे किए जा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हाल में दावा किया था कि ईरान के पास अभी लगभग 400 किलोग्राम 60 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी मात्रा के करीब है। अब ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को लेकर सीधी प्रतिक्रिया दी है।

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि तेहरान अब देश में किसी भी स्थान पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है। ईरान की यात्रा पर आए एसोसिएटेड प्रेस के एक पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए, अराघची ने जून में इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान के संवर्धन स्थलों पर बमबारी के बाद ईरान सरकार की ओर से अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अब तक की सबसे सीधी प्रतिक्रिया दी।

अराघची ने कहा, “ईरान में कोई अघोषित परमाणु संवर्धन नहीं है। हमारी सभी सुविधाएँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा और निगरानी में हैं।” “अभी कोई संवर्धन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी संवर्धन सुविधाओं पर हमला किया गया है।” ईरान सरकार ने एपी के इस पत्रकार को प्रमुख ब्रिटिश मीडिया संस्थानों और अन्य मीडिया संस्थानों के अन्य पत्रकारों के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिन का वीज़ा जारी किया।