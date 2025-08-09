  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘क्या जगदीप धनखड़ सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है?’ कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा पूर्व उपराष्ट्रपति का पता

Kapil Sibal asked- where is Jagdeep Dhankhar?: जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे और उसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होगा। लेकिन, इस बीच राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ कपिल सिब्बल को धनखड़ की चिंता सताने लगी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “22 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया, हमें नहीं पता कि वह कहां हैं… ऐसा लगता है कि विपक्ष को उन्हें बचाना होगा। मैंने फ़ोन किया था, मुझे बताया गया कि वह आराम कर रहे हैं, उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है… गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए था। एक बयान जारी होना चाहिए था। उनकी तबीयत खराब थी। हमें नहीं पता कि वह इलाज करा रहे हैं या नहीं? लोकतंत्र है, लोगों को पता होना चाहिए। वह मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मुझे चिंता है… मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूँगा कि उन्हें ढूंढें…”

इससे पहले सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से धनखड़ को लेकर कई सवाल पूछे हैं। राज्यसभा सांसद सिब्बल ने एक्स पर शनिवार को लिखा, “क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अमित शाह जी को पता होना चाहिए! वह हमारे उपराष्ट्रपति थे। देश को चिंतित होना चाहिए।”

बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे दे दिया था। जिसके पीछे उन्होंने खराब स्वास्थ बताया था। लेकिन, विपक्ष आरोप लगता रहा है कि धनखड़ को दबाव में आकर इस्तीफा देने पड़ा है। हालांकि, इस्तीफे के बाद न ही धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे और न ही उनका कोई बयान सामने आया है।

