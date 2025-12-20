Viral Video : क्या यह दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन है ?’ पाकिस्तान की फ्लाइट में बैठते ही बोला आयरिश टूरिस्ट

इन दिनो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है । ये आयरलैंड के एक टूरिस्ट का वीडियो है जिसने पाकिस्तान एयरलाइन में सफर किया था। ट्रैवल व्लॉगर शॉन हैमंड अपने अनोखे अनुभवों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी हालिया फ्लाइट ने उन्हें डरा दिया। वीडियो में आयरिश क्रिएटर ने एक ऐसी एयरलाइन में अपनी यात्रा के बारे में बताया जिसे अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइनों में से एक माना जाता है। वीडियो की शुरुआत में शॉन विमान के अंदर अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए खुद का वीडियो बना रहे हैं। शांत लेकिन गंभीर आवाज में वह यात्रा का माहौल बताते हैं। क्लिप में वह कहते हैं, ‘मैं दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन में सफर कर रहा हूं, जहां कथित तौर पर 30 प्रतिशत से अधिक विमान उड़ाने वाले लोग असली पायलट भी नहीं हैं और इसी वजह से इस एयरलाइन पर पूरे यूरोपीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया है।’

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @seanhammonds नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में जैसे ही विमान चलने के लिए तैयार होता है, शॉन स्वीकार करता है कि वह बेचैन है। वह अपनी सीट बेल्ट कसता है और आराम से बैठने की कोशिश करता है। वॉइसओवर जारी रहता है, ‘यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं थोड़ा घबराया हुआ था। इसलिए मैंने सीट बेल्ट बांध ली और उड़ान के लिए तैयार हो गया।’ खिड़की का पर्दा खोलते ही हालात बदल जाते हैं। कैमरा बाहर के दृश्य पर केंद्रित हो जाता है, जिससे नीचे फैली विशाल पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। यह नजारा उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वह बताता है कि इस दृश्य को देखकर उसका डर कम हो गया और वह इसे विमान से देखा गया अब तक का सबसे खूबसूरत नज़ारा बताता है। फिर भी, जब उसे याद आता है कि वे कहां जा रहे हैं, तो उसकी घबराहट फिर से लौट आती है। वह बताता है कि वे पाकिस्तान के सबसे खतरनाक हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं, जो अपने बेहद छोटे रनवे और मुश्किल लैंडिंग स्थितियों के लिए जाना जाता है।

यूजर्स के बीच छिड़ी बहस

लैंडिंग के बाद शॉन ने अपने अनुभव को ईमानदारी से बयां किया। उन्होंने कहा कि लैंडिंग ‘मक्खन की तरह चिकनी’ थी और आगे कहा, ‘इसलिए लाइसेंस हो या न हो, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी पायलट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।’ वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने कमेंट्स में अपनी राय साझा की जिससे एक जोरदार बहस छिड़ गई। कुछ दर्शकों ने पायलटों का जोरदार बचाव किया और एयरलाइन के सुरक्षा रिकॉर्ड के बारे में किए गए दावों पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, ‘पाकिस्तानी पायलट कमाल के हैं। खासकर भारतीय विमानों को गिराने के मामले में।’ दूसरे ने लिखा कि, ‘पाकिस्तान का रुतबा अंधेरे में आगे जीत है।’ एक यूजर ने लिखा कि, ‘मैंने जितने भी बेहतरीन लैंडिंग और सुगम टेकऑफ़ का अनुभव किया है, उनमें से कुछ पाकिस्तानी पायलटों के साथ हुए हैं। पता नहीं ये अफवाहें कहां से आ रही हैं।’ कुछ यूजर्स ने वीडियो में बताई गई बातों पर सवाल भी उठाए। एक टिप्पणी में लिखा था, ‘पायलटों से जुड़ी यह खबर फर्जी है और यूरोप में इस पर प्रतिबंध नहीं है।’