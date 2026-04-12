  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Islamabad Show Flops : व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात कर मध्यस्थता की पेशकश की, रूस ने चली अहम चाल

Islamabad Show Flops : व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात कर मध्यस्थता की पेशकश की, रूस ने चली अहम चाल

AFP की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने रविवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (President Masoud Pezeshkian) के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा कि रूस मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और पश्चिमी एशियाई देश तथा अमेरिका के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। AFP की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने रविवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (President Masoud Pezeshkian) के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा कि रूस मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और पश्चिमी एशियाई देश तथा अमेरिका के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही है। रूसी नेता ने इससे पहले भी शत्रुता को तत्काल रोकने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था और सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से संघर्ष को सुलझाने का आह्वान किया था।

पढ़ें :- ट्रम्प की धमकी दरिकिनार कर ईरानी संगीतकार ने पावर प्लांट के सामने बजाया म्यूजिक, राष्ट्रपति बोले- देश की 1.4 करोड़ जनता जान देने को तैयार

पुतिन ने पहले भी जारी हिंसा और इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है, और स्थिति को शांत करने के व्यापक प्रयासों के तहत खाड़ी देशों सहित कई पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखा है। यह पहल मध्य पूर्व में गहराते संकट के बीच खुद को एक प्रमुख कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के मॉस्को के प्रयास को दर्शाती है। इस क्षेत्र में बढ़ती शत्रुता ने क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ईरान-इज़राइल संघर्ष में रूस मध्यस्थ की भूमिका निभाकर एक बड़ा भू-राजनीतिक खेल खेल रहा है, जहां व्लादिमीर पुतिन इस संकट का उपयोग यूक्रेन में अमेरिकी मदद को कम करने के लिए एक रणनीतिक दांव के रूप में कर रहे हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की रूसी कोशिशों को दर्शाता है, जिसमें मिडिल ईस्ट का संकट एक मोहरा बन गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका को एक मुश्किल भू-राजनीतिक जाल में फंसा दिया है, जबकि रूस मध्यस्थता की आड़ में अपने रणनीतिक हित साध रहा है। यह संघर्ष रूस-ईरान के बढ़ते सैन्य सहयोग और यूक्रेन युद्ध से गहराई से जुड़ा है, जहाँ पुतिन वैश्विक खेल की दिशा तय करते दिख रहे हैं। रूस ने ईरान-इज़राइल तनाव को शांत करने की पेशकश की है, लेकिन पर्दे के पीछे यह यूक्रेन पर एक बड़ी डील का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका से सैन्य मदद रोकने की शर्त रखी गई है। यह दिखाता है कि यह क्षेत्रीय संघर्ष अब एक वैश्विक रणनीतिक शतरंज बन चुका है, जिसमें रूस एक अहम चाल चल रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

संजय सिंह , बोले-मतदाता सूची में गड़बड़ी लोकतंत्र के लिए खतरा, यूपी की ढाई प्रतिशत महिला मतदाता कहां चली गईं?

संजय सिंह , बोले-मतदाता सूची में गड़बड़ी लोकतंत्र के लिए खतरा, यूपी...

Islamabad Show Flops : व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात कर मध्यस्थता की पेशकश की, रूस ने चली अहम चाल

Islamabad Show Flops : व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से बात...

बंगाल में टीएमसी ने किया बड़ा सियासी उलटफेर, नेताजी के प्रपौत्र को पार्टी की दिलाई सदस्यता, चंद्र कुमार बोस ने भाजपा को बताया 'ऐतिहासिक गलती'

बंगाल में टीएमसी ने किया बड़ा सियासी उलटफेर, नेताजी के प्रपौत्र को...

सीएम योगी, बोले-अब खेला बंद और विकास होगा शुरू, बंगाल की डेमोग्रॉफी को बदलना चाहते हैं वोटबैंक के सौदागर

सीएम योगी, बोले-अब खेला बंद और विकास होगा शुरू, बंगाल की डेमोग्रॉफी...

प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्म और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने आशा भोसले के निधन में व्यक्त किया शोक

प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्म और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने आशा...

बिहार बीजेपी विधायक दल नेता चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त

बिहार बीजेपी विधायक दल नेता चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय...