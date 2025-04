Israel air strikes gaza strip : इजराइल ने गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं, 18 मार्च से अब तक 1,200 ठिकानों पर हमला किया

Israel air strikes gaza strip : इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। खबरों के अनुसार,आईडीएफ ने कहा कि 18 मार्च से इजराइल रक्षा बलों (Israel Defense Forces) ने गाजा में सटीक सैन्य अभियान (Military operation) तेज कर दिए हैं, जिसमें 350 लड़ाकू विमानों का उपयोग करके लगभग 1,200 आतंकवादी ठिकानों (terrorist hideouts) पर हमला किया गया है। इजराइल के इन हमलों में सुरंग नेटवर्क ( tunnel network ) भी शामिल हैं। आईडीएफ ने आगे कहा कि 100 से अधिक लक्षित हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसमें सैकड़ों Terrorist और Military commanders मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 15 कंपनी कमांडर और अन्य आतंकवादी शामिल हैं जो 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ (Infiltration into Israeli territory) में शामिल थे।

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, IDF ने लिखा, “गाजा में फिर से शुरू किए गए सटीक अभियानों का सारांश (18 मार्च, 2025 से शुरू) – लगभग 1,200 आतंकवादी लक्ष्य – आतंकवादी सुरंग मार्गों सहित – को 350 लड़ाकू जेट और भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा हवा से मारा गया है।”

खबरों के अनुसार, पोस्ट में कहा गया है, “100 से अधिक लक्षित सफाए किए गए हैं, और गाजा में आतंकवादी संगठनों के सैकड़ों आतंकवादियों और सैन्य कमांडरों को बेअसर कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ (Infiltration into Israeli territory) करने वाले पंद्रह कंपनी कमांडर और अतिरिक्त आतंकवादी मारे गए लोगों में शामिल थे। आईडीएफ जहां भी आवश्यक होगा हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा।” अल जजीरा ने बताया कि 18 मार्च को, कम से कम 404 फिलिस्तीनी मारे गए और 562 घायल हो गए, क्योंकि इजरायल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे हमास के साथ दो महीने पुराना नाजुक युद्धविराम (The two month old fragile ceasefire) टूट गया। यह हमला गाजा के दक्षिणी हिस्से में खान यूनिस(Khan Younis) और राफा, उत्तर में गाजा सिटी (Gaza City to the north) और डेयर एल-बलाह (Dair el-Balah) जैसे केंद्रीय इलाकों सहित पूरे गाजा में हुआ।