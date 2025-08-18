  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद के लोग सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन

हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद के लोग सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन

हमास और इजरायल में जंग अभी भी जारी है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर हमला कर रही है, लेकिन अब इजरायली सेना के सामने ही कई चुनौतियां आ गई है। इजरायली के लोग ही प्रदर्शन कर युद्ध रोकने की बात कर रहे है। लोगों का कहना है कि हम बंधको की जान को जोखिम में डाल कर युद्ध नहीं ​जीतना चाहते है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। हमास और इजरायल में जंग अभी भी जारी है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर हमला कर रही है, लेकिन अब इजरायली सेना के सामने ही कई चुनौतियां आ गई है। इजरायली के लोग ही प्रदर्शन कर युद्ध रोकने की बात कर रहे है। लोगों का कहना है कि हम बंधको की जान को जोखिम में डाल कर युद्ध नहीं ​जीतना चाहते है। वहीं इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि हम गाजा में भरपूर खाध सामग्री भेज रहे है, लेकिन हमास उसे लूट ले रहा है और जरूरतमंदों को खाना नहीं मिल पा रहा है।

पढ़ें :- खत्म हो सकता है स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की गठन की योजना, वेस्ट बैंक का होगा बटवारा

बता दें कि, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एव्यातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। बंधक का यह वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में लोग भड़क गए हैं। बंधकों और मारे गए लोगों के परिवारों के दो समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया है जिसे लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि लड़ाई तेज होने से सात अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि बंधक अब भी जिंदा हैं। इजरायल का मानना है कि 20 बंधक जीवित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, हम बंधकों की लाशों की कीमत पर युद्ध नहीं जीतना चाहते है।

पूरे इजरायल में दर्जनों जगहों पर प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, जिनमें राजनेताओं के आवास, सैन्य मुख्यालयों और प्रमुख राजमार्ग शामिल हैं। इस दौरान उन पर पानी की बौछारें की गईं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कुछ रेस्तरां और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। इस बीच पुलिस ने 38 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। तेल अवीव के बंधक चौक पर प्रदर्शन के दौरान अर्बेल येहूद नाम के व्यक्ति ने कहा, सैन्य दबाव से बंधकों को वापस नहीं लाया जा सकता। उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका बिना किसी आनाकानी के समझौता करना है।

इजरायल के विदेश मंत्री का सामने आया बयान

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल में हुए हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा गया है। जबकि आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं। उनका दावा है कि
कि इजरायल गाजा में भारी मात्रा में सहायता सामग्री पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास खाद्य सामग्री को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है।

पढ़ें :- यूक्रेन क न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला, चारो तरफ दिखा धुएं का गुब्बार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indian Navy Recruitment 2025: इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती,सैलरी 63 हजार से ज्यादा, 2 सितंबर से पहले करें आवेदन

Indian Navy Recruitment 2025: इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भर्ती,सैलरी 63 हजार...

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों...

हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद के लोग सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन

हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद...

पाकिस्तानी नेता ने अपने ही प्रधानमंत्री की खोली पोल, विकास की दस प्रतिशत पैसा जाता है आतंकी संगठनों को

पाकिस्तानी नेता ने अपने ही प्रधानमंत्री की खोली पोल, विकास की दस...

रूस में हुआ बड़ा धमाका, 20 की मौत 134 लोग घायल

रूस में हुआ बड़ा धमाका, 20 की मौत 134 लोग घायल

अपने ही लोगों की जिंदगी नही बचा पा रहा पाकिस्तान, बाढ़ से 657 लोगों की मौत एक हजार से अधिक घायल

अपने ही लोगों की जिंदगी नही बचा पा रहा पाकिस्तान, बाढ़ से...