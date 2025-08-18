हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद के लोग सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन

नई दिल्ली। हमास और इजरायल में जंग अभी भी जारी है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर हमला कर रही है, लेकिन अब इजरायली सेना के सामने ही कई चुनौतियां आ गई है। इजरायली के लोग ही प्रदर्शन कर युद्ध रोकने की बात कर रहे है। लोगों का कहना है कि हम बंधको की जान को जोखिम में डाल कर युद्ध नहीं ​जीतना चाहते है। वहीं इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि हम गाजा में भरपूर खाध सामग्री भेज रहे है, लेकिन हमास उसे लूट ले रहा है और जरूरतमंदों को खाना नहीं मिल पा रहा है।

बता दें कि, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एव्यातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। बंधक का यह वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में लोग भड़क गए हैं। बंधकों और मारे गए लोगों के परिवारों के दो समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया है जिसे लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को डर है कि लड़ाई तेज होने से सात अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि बंधक अब भी जिंदा हैं। इजरायल का मानना है कि 20 बंधक जीवित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, हम बंधकों की लाशों की कीमत पर युद्ध नहीं जीतना चाहते है।

पूरे इजरायल में दर्जनों जगहों पर प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, जिनमें राजनेताओं के आवास, सैन्य मुख्यालयों और प्रमुख राजमार्ग शामिल हैं। इस दौरान उन पर पानी की बौछारें की गईं, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कुछ रेस्तरां और सिनेमाघर बंद कर दिए गए। इस बीच पुलिस ने 38 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। तेल अवीव के बंधक चौक पर प्रदर्शन के दौरान अर्बेल येहूद नाम के व्यक्ति ने कहा, सैन्य दबाव से बंधकों को वापस नहीं लाया जा सकता। उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका बिना किसी आनाकानी के समझौता करना है।

इजरायल के विदेश मंत्री का सामने आया बयान

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा था कि सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल में हुए हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को भूखा रखा गया है। जबकि आतंकवादी मांस, मछली और सब्जियां खा रहे हैं। उनका दावा है कि

कि इजरायल गाजा में भारी मात्रा में सहायता सामग्री पहुंचने दे रहा है, लेकिन हमास खाद्य सामग्री को लूट रहा है और उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है।