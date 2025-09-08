हमास को मिली इजरायल की फाइनल वॉर्निंग, नही किया आतंकियों ने सरेंडर तो आएगा बड़ तूफान

नई दिल्ली। हमास को इजरायल की तरफ से फाइनल वॉर्निंग दे गई है। हमास ने समय रहते सरेंडर नहीं किया तो गाजा सिटी में बड़ा तूफान आएगा। इस बात की जानकारी इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा कि हमास के लिए यह अंतिम चेतावनी है। अपने हथियार डाल दो नहीं तो गाजा खत्म हो जाएगा।

बता दे कि रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि बंधको की रिहाई को लेकर हमास को अंतिम चेतावनी दी जा रही है। समय रहते हमास इजरायल के बंधको को छोड़ दे नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। इजरायल ने शर्तों को स्वीकार कर लिया है और अब हमास की बारी है। हमास के पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन अब यह अंतिम चेतावनी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने कहा है कि वह गाजा में युद्ध की समाप्ति, इजरायल की पूर्ण वापसी और इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति के गठन के बदले सभी बंधकों की रिहाई पर चर्चा के लिए तैयार है। हमास ने रविवार को कहा कि उसे मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी पक्ष से युद्धविराम समझौते के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं और वह लड़ाई रोकने के उद्देश्य से किसी भी पहल का स्वागत करता है। हमास ने किसी भी समझौते के लिए इजरायल की स्पष्ट प्रतिबद्धता की गारंटी की मांग करते हुए कहा है कि पिछले समझौतों की पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया था।