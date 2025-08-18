Israel protests : इजरायल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ,  बंधकों के परिजन भड़के

इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा में युद्ध समाप्त करने तथा घेरे हुए क्षेत्र में बंदियों को मुक्त करने के लिए समझौते की मांग कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार छोड़नी पड़ी साथ ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह लगभग दो साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा और उग्र प्रदर्शन था।

इजराइली स्कूल, व्यवसाय और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिए गए हैं, तथा प्रमुख शहरों में बंदियों और शोक संतप्त परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समूहों द्वारा राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के तहत प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दर्जनों इजरायली कलाकारों, मशहूर हस्तियों और एथलीटों ने समर्थन व्यक्त किया और हड़ताल में शामिल हुए। पूरे इजरायल में दर्जनों जगहों पर प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, जिनमें राजनेताओं के आवास, सैन्य मुख्यालयों और प्रमुख राजमार्ग शामिल हैं।

बता दें कि, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एव्यातर डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया था। बंधक का यह वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में लोग भड़क गए हैं। प्रदर्शनकारियों को डर है कि लड़ाई तेज होने से सात अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्हें उम्मीद है कि बंधक अब भी जिंदा हैं। इजरायल का मानना है कि 20 बंधक जीवित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, “हम बंधकों की लाशों की कीमत पर युद्ध नहीं जीतना चाहते है।”