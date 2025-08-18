Israel protests : इजरायल की सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ,  बंधकों के परिजन भड़के

  1. हिन्दी समाचार
इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा में युद्ध समाप्त करने तथा घेरे हुए क्षेत्र में बंदियों को मुक्त करने के लिए समझौते की मांग कर रहे हैं।

By अनूप कुमार 
