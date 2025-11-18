इजराइल के इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत गुरुवार को पीयूष के साथ करेंगे मुलाकात, 100 से ​अधिक कंपनियों को करेंगे रिप्रेजेटेटिव

  1. हिन्दी समाचार
इजराइल के इकॉनमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह 100 से अधिक कंपनियों को रिप्रेजेटेटिव करेंगे। एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है और इंडिया दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। इस विजिट का मकसद इकॉनमिक रिश्तों को गहरा करना है।

By Satish Singh 
नई दिल्ली। इजराइल के इकॉनमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Israel’s Economy and Industry Minister Nir Barkat) गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह 100 से अधिक कंपनियों को रिप्रेजेटेटिव करेंगे। एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर (trading partner) भारत है और इंडिया दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। इस विजिट का मकसद इकॉनमिक रिश्तों को गहरा करना है।

इज़राइल के इकॉनमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत (Israel’s Economy and Industry Minister Nir Barkat) इस गुरुवार को एक बड़े बिज़नेस विज़िट के तहत अपने इंडियन काउंटरपार्ट, पीयूष गोयल को होस्ट करेंगे। गोयल महिंद्रा, अमूल और एशियन पेंट्स जैसी बड़ी इंडियन कंपनियों के 100 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव के साथ आ रहे हैं, साथ ही हाई-टेक, फार्मा, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, एग्रीटेक, कंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन कॉमर्स की फ़र्म भी आ रही हैं। यह डेलीगेशन इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन है जिसे इज़राइल भेजा गया है। इकॉनमी और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा कि इस विज़िट का मकसद इकॉनमिक रिश्तों को गहरा करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और एक पोटेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इंडिया दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और एशिया में इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

