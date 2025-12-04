इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को मिला नया चीफ, इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया सिलेक्ट

नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) ने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गोफमैन (Military Secretary Major General Roman Gofman) को देश की खुफिया एजेंसी मोसाद का निदेशक (Israeli intelligence agency Mossad) चुना है। गोफमैन मोसाद के नए निदेशक (Goffman New Director of Mossad) के तौर पर डेविड बार्निया (David Barnea) की जगह लेंगे।

रोमन गोफमैन का पांच साल का कार्यकाल जून 2026 में पूरा होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू (Israeli PM Netanyahu) ने अलग-अलग उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद मेजर जनरल गोफमैन का चुनाव किया। मोसाद चीफ के पद पर गोफमैन की नियुक्ति के लिए नेतन्याहू ने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सलाहकार समिति को अनुरोध भेजा है। इस संबंध में नेतन्याहू ने पोस्ट कर बताया कि युद्ध के समय प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में गोफमैन की नियुक्ति ने उनकी असाधारण पेशेवर क्षमता को साबित किया। उन्होंने पद संभालते ही तेजी से काम किया और युद्ध के सात मोर्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजर जनरल गोफमैन लगातार सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों विशेष रूप से मोसाद के संपर्क में रहे हैं।

नेतन्याहू का मानना है कि मेजर जनरल गोफमैन मोसाद निदेशक (Major General Gofman is Mossad Director) के पद के लिए सबसे योग्य और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं और उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका में भरपूर सफलता की कामना करते हैं। उनकी सफलता हमारी सफलता है। बता दें कि मेजर जनरल गोफमैन (Major General Gofman) ने इजरायली सेना आईडीएफ (Israeli Army IDF) में कई ऑपरेशनल और कमांड भूमिकाएं निभाई हैं।

बता दें कि मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस (Institute for Intelligence and Special Operations) है। यह इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है. मोसाद इजरायल इंटेलिजेंस नेटर्वक के तहत काम करती है। इस नेटवर्क में मोसाद (Mossad) के अलावा अमान (सैन्य इंटेलिजेंस) और शिन बेट (आंतरिक सुरक्षा) भी हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भी मोसाद इस तरह के खुफिया ऑपरेशन में जुटा रहता है। मोसाद (Mossad) के निदेशक सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं।