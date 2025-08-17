  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Israeli Navy Attack Yemens Capital  :  इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, हूती पावर प्लांट को बनाया निशाना

Israeli Navy Attack Yemens Capital  :  इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, हूती पावर प्लांट को बनाया निशाना

इजरायली नौसेना ने रविवार सुबह यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी के दक्षिण में एक बिजली संयंत्र पर हमला किया। हमले के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और जनरेटर सेवा बाधित हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Israeli Navy Attack Yemens Capital :  इजरायली नौसेना ने रविवार सुबह यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी के दक्षिण में एक बिजली संयंत्र पर हमला किया। हमले के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और जनरेटर सेवा बाधित हो गई। हमले की पुष्टि इजरायली नौसेना के एक अधिकारी ने की है। आईडीएफ के मुताबिक हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। खबरों के अनुसार,

पढ़ें :- Red Sea Houthi rebels : रेड सी में हूती विद्रोहियों का आतंक , 1 हफ्ते में 2 जहाजों को डुबोया

इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि सना के निकट “हौथी आतंकवादी शासन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा बुनियादी ढांचे” (energy infrastructure) पर हमला किया गया, जो “इज़राइल राज्य और उसके नागरिकों के खिलाफ हौथी आतंकवादी शासन द्वारा बार-बार किए गए हमलों, जिसमें इजरायली क्षेत्र की ओर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और यूएवी का प्रक्षेपण (Launch of UAV) भी शामिल है” के जवाब में किया गया।

जून में हूती नियंत्रण वाले होदेदा बंदरगाह (Hodeida Port) पर हुए हमले के बाद, यह यमन में नौसेना की ओर से किया गया दूसरा हमला था। इजरायल ने अब तक अपनी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हूती विद्रोहियों पर आखिरी हमला जुलाई में हुआ था।

इस बीच, हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर सात बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम सात ड्रोन दागे हैं। हालांकि इससे इजरायल में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

पढ़ें :- इजरायल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, एयर इंडिया के फ्लाइट को अबू धाबी किया गया डायवर्ट
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला,...

Northern China Floods :  उत्तरी चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही , 8 लोगों की मौत ;  4 लापता

Northern China Floods :  उत्तरी चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही ,...

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

एआई आपको कर रहा गुमराह, अमेरिकी सांसदों ने उठाया मुद्दा

Israeli Navy Attack Yemens Capital  :  इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, हूती पावर प्लांट को बनाया निशाना

Israeli Navy Attack Yemens Capital  :  इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी...

Trump-Putin Deal: शांति समझौते के लिए यूक्रेन के बड़े हिस्से की कुर्बानी देंगे ट्रंप! सामने आयी जेलेंस्की को अमेरिका बुलाने की वजह

Trump-Putin Deal: शांति समझौते के लिए यूक्रेन के बड़े हिस्से की कुर्बानी...

पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना नहीं रोक पाई भारत की मिसाइलों को

पाकिस्तान की खुली पोल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना नहीं रोक...