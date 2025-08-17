Israeli Navy Attack Yemens Capital  :  इजरायली नौसेना ने यमन की राजधानी पर किया बड़ा हमला, हूती पावर प्लांट को बनाया निशाना

Israeli Navy Attack Yemens Capital : इजरायली नौसेना ने रविवार सुबह यमन की हौथी नियंत्रित राजधानी के दक्षिण में एक बिजली संयंत्र पर हमला किया। हमले के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और जनरेटर सेवा बाधित हो गई। हमले की पुष्टि इजरायली नौसेना के एक अधिकारी ने की है। आईडीएफ के मुताबिक हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। खबरों के अनुसार,

इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि सना के निकट “हौथी आतंकवादी शासन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा बुनियादी ढांचे” (energy infrastructure) पर हमला किया गया, जो “इज़राइल राज्य और उसके नागरिकों के खिलाफ हौथी आतंकवादी शासन द्वारा बार-बार किए गए हमलों, जिसमें इजरायली क्षेत्र की ओर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और यूएवी का प्रक्षेपण (Launch of UAV) भी शामिल है” के जवाब में किया गया।

जून में हूती नियंत्रण वाले होदेदा बंदरगाह (Hodeida Port) पर हुए हमले के बाद, यह यमन में नौसेना की ओर से किया गया दूसरा हमला था। इजरायल ने अब तक अपनी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हूती विद्रोहियों पर आखिरी हमला जुलाई में हुआ था।

इस बीच, हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर सात बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम सात ड्रोन दागे हैं। हालांकि इससे इजरायल में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।