‘लगता है वो प्रेग्नेंट हैं…’,सोनाक्षी सिन्हा को देख क्यों बोले लोग? एक वीडियो बना मुख्य कारण

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर अचानक से गॉसिप का हॉट टॉपिक बन गई हैं। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर अब फैंस ना सिर्फ सवाल कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लेकर कयास भी लगा रहे हैं. अचानक से अब सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा के प्रेग्नेंट होने की रूमर्स उड़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा मां बनने वाली हैं. ये सब दावे एक वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने करने शुरू कर दिए हैं। आइए जानते हैं की सोनाक्षी को लेकर क्यों कयास लगा रहे हैं।

पार्टी से वायरल हुआ सोनाक्षी का वीडियो

बता दें कि प्रेग्नेंसी की अफवाह तब उड़नी शुरू हुई। जब सोनाक्षी फैशन डिजाइनर और फिल्म डायरेक्टर विक्रम फडनीस की दिवाली पार्टी में पहुंची थीं। सोनाक्षी और उनके पति जहीर इकबाल जब इस दिवाली पार्टी में पहुंचे, तो सभी का अटेंशन इन दोनों पर शिफ्ट हो गया. वैसे भी सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद है. ये दोनों अक्सर या तो मस्ती करते हुए, या रोमांस करते हुए नजर आते हैं. ऐसे में जब ये कपल दिवाली पार्टी में सज-धजकर पहुंचा, तो पैपराजी ने इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करना शुरू कर दिया. सोनाक्षी सिन्हा इस दौरान रेड और गोल्डन कलर के खूबसूरत अनारकली सूट में दिखाई दीं. तो जहीर भी ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहनकर आए.

क्या प्रेग्नेंट हैं सोनाक्षी सिन्हा?

सोनाक्षी सिन्हा वैसे तो अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसा उनका वजन बढ़ गया हो. साथ ही उन्होंने लूज सूट पहना हुआ था और वो पोज देते हुए पेट को दुपट्टे से कवर कर रही थीं. अब उनका ये पोज करने का स्टाइल और उनके कपड़े देखकर फैंस सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी के कयास लगा रहे हैं. कोई सवाल कर रहा है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं? तो कोई उनके चेहरे पर दिख रहे ग्लो को प्रेग्नेंसी ग्लो बता रहा है। लोगों ने तो अब सोनाक्षी और जहीर को प्रेग्नेंसी को लेकर बधाई देना भी शुरू कर दिया है। अभी तक एक्ट्रेस ने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। सोनाक्षी और जहीर की तरफ से प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

वायरल हुई सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी रूमर्स

भले ही फैन के दावों का कोई कनफर्म नहीं है लेकिन लोग सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी के ख्याल से ही खुश हो गए हैं। अब देखना होगा कि सोनाक्षी तेजी से वायरल हो रहे इन प्रेग्नेंसी रूमर्स पर कब रिएक्ट करती हैं और क्या कहती हैं? बता दें, सोनाक्षी ने जहीर से साल 2024 में शादी की थी। अब शादी के एक साल बाद 38 साल की सोनाक्षी अगर गुड न्यूज देंगी तो फैंस खुशी से झूम उठेंगे.