सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी का क्या है सच? जाहीर इकबाल ने मस्ती करते हुए खोला राज

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों प्रेग्नेंसी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा प्रेग्नेंट हैं. ये सब रूमर्स हाल ही में जब सोनाक्षी सिन्हा को उनके पति जहीर इकबाल के साथ दिवाली पार्टी में स्पॉट किया गया, तब फैले।  एक्ट्रेस के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. उन वीडियो में सोनाक्षी लूज अनारकली सूट में दिखाई दे रही थीं और दुपट्टे से पेट को कवर कर रही थीं।  उन्हें ऐसा करते देख सोशल मीडिया यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि सोनाक्षी मां बनने वाली हैं और वो दुपट्टे से बेबी बंप छुपाने की कोशिश कर रही हैं।  इस खबर में सच क्या है वो चीज़ उनके पति जाहीर इकबाल ने बताया।

पढ़ें :- ‘लगता है वो प्रेग्नेंट हैं…’,सोनाक्षी सिन्हा को देख क्यों बोले लोग? एक वीडियो बना मुख्य कारण

एक और पार्टी में दिखे सोनाक्षी और जहीर

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को अब एक और दिवाली पार्टी में शामिल हुए। फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने एक ग्रैंड दिवाली बैश रखा और इसमें बी-टाउन के लगभग सभी बड़े सेलेब्स दिखाई दिए। ऐसे में सोनाक्षी और जहीर भी इस पार्टी का हिस्सा बने। सोनाक्षी सिन्हा ने इस दौरान ऑफ व्हाइट और गोल्डन कलर का खूबसूरत आउटफिट पहना, तो दूसरी तरफ जहीर ब्लू कलर के आउटफिट में दिखाई दिए. इन दोनों ने सलमान खान के भतीजों अरहान खान और निर्वाण खान के साथ पार्टी में एंट्री ली और पोज भी दिए।

प्रेग्नेंसी रूमर्स पर आया सोनक्षी जहीर का रिएक्शन

वहीं जैसे ही  सोनाक्षी आगे बढ़ीं और जहीर ने देखा कि पैपराजी सामने खड़े हुए हैं, इन दोनों ने मजाक-मजाक में प्रेग्नेंसी रूमर्स पर रिएक्ट कर दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सोनाक्षी आगे चल रही हैं और जहीर उन्हें पीछे से संभलकर चलने के लिए बोलते हैं. इसके बाद वो उनके पेट को भी हाथ लगाते हैं. जहीर की इस हरकत से सोनाक्षी हैरान रह जाती हैं और चिल्लाते हुए उन्हें प्यार से मारती भी हैं।  दोनों खूब हंसते हैं, लेकिन जहीर यहीं रुकते नहीं. कपल फिर अरहान और निर्वाण के साथ पोज देते हैं. इसके बाद जहीर सोनाक्षी को बीच में खड़ा करते हैं और मौका देखते ही उनके पेट पर हाथ रख देते हैं.

फेक हैं सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी रूमर्स

जहीर के ऐसा करते ही सोनाक्षी उन पर चिल्लाने लगती हैं और सभी की हंसी छूट जाती है. बाद में जहीर बोलते हैं मजाक कर रहे हैं. आपको बता दें, सोनाक्षी ने पेट पर हाथ रखा तो लोगों ने उन्हें प्रेग्नेंट बता दिया था, इसलिए अब वो सोनाक्षी के पेट पर बार-बार हाथ रखकर मजे ले रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि सोनाक्षी नहीं चाहती कि उन्हें लेकर इस तरह कि फेक रूमर्स फैले, जबकि जहीर इन अफवाहों को भी एन्जॉय कर रहे हैं।

 

 

