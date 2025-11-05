VIDEO-चौंका रहा फिल्म ‘जटाधरा’ का नया ट्रेलर रिलीज, सोनाक्षी सिन्हा का दिखा खतरनाक पिशाचिनी अवतार

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सुधीर बाबू (Sudheer Babu) अभिनीत महाकाव्य फिल्म ‘जटाधरा’ (Epic Film "Jatadhara") की रिलीज से ठीक दो दिन पहले इसका नया और धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सुधीर बाबू (Sudheer Babu) अभिनीत महाकाव्य फिल्म ‘जटाधरा’ (Epic Film “Jatadhara”) की रिलीज से ठीक दो दिन पहले इसका नया और धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले ट्रेलर पर मिले जबरदस्त क्रेज के बाद, जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म के नए ट्रेलर ने भी दर्शकों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया है।

नए ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, रोमांचक पौराणिक सीन, आध्यात्मिकता और भावनाओं का एक शक्तिशाली मिश्रण देखने को मिल रहा है। ट्रेलर का सबसे बड़ा आकर्षण सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha)  का ‘धन पिशाचिनी’ (Dhan Pishachini) अवतार है, जो दर्शकों को चौंका रहा है और कहीं न कहीं विद्या बालन की ‘मंजुलिका’ की याद दिला रहा है। एडवांस बुकिंग शुरू होने के साथ ही, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है।

फिल्म के 2 मिनट 22 सेकंड के इस नए ट्रेलर में पौराणिक और अलौकिक शक्तियों का चित्रण

फिल्म के 2 मिनट 22 सेकंड के इस नए ट्रेलर में पौराणिक और अलौकिक शक्तियों का चित्रण किया गया है। कहानी सोने के कलश की बरसों से रक्षा करने वाली धन पिशाचिनी की है, जो अब जाग चुकी है। कहानी का मुख्य किरदार शिवा, जिसे सुधीर बाबू (Sudheer Babu)  ने निभाया है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मा और भूत-प्रेत जैसी शक्तियों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हालांकि, बरसों पहले के कुछ राज उसी गाँव और शिवा से जुड़े हैं। ट्रेलर में शिवा की इन्हीं पिशाचों की लड़ाई को दिखाया गया है, जो अंत तक हार मानने को तैयार नहीं दिखता।

 

पौराणिक कथाओं पर आधारित ‘पिशाच बंधन’

फिल्म ‘जटाधरा‘ (Film ‘Jatadhara’) की कहानी प्राचीन पौराणिक कथाओं और डर पर आधारित है, जिसमें ‘पिशाच बंधन’ का जिक्र है। यह एक निषिद्ध कार्य है जो छिपे हुए खजाने की रक्षा के लिए दुष्ट आत्माओं को बांधता है। कहानी तब भयानक मोड़ लेती है जब एक लालची आदमी अनजाने में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha)   द्वारा निभाई गई ‘धन पिशाची’ (Dhan Pishachini) को जगा देता है। सुधीर बाबू (Sudheer Babu)  का किरदार अंधविश्वासों को गलत साबित करने और यह दिखाने की कोशिश करता है कि अलौकिक शक्तियां मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसे जल्द ही अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक भयंकर भिड़ंत का सामना करना पड़ता है।

 भक्ति और नियति का अनुभव : सुधीर बाबू 

फिल्म के लीड हीरो सुधीर बाबू (Sudheer Babu)  ने ‘जटाधरा’ को सिर्फ एक फिल्म नहीं। बल्कि एक ‘अनुभव जो कल्पना से भी परे है’ बताया। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने जिस पैमाने और प्रामाणिकता से इस दुनिया को बनाया है, वह असाधारण है। सुधीर बाबू (Sudheer Babu)   को यकीन है कि यह फिल्म दर्शकों को भक्ति और नियति की शक्ति बड़े पर्दे पर महसूस कराएगी। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल द्वारा निर्देशित इस एक्शन से भरपूर फिल्म में दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा और अन्य दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं, जो भारतीय पौराणिकता को एक आधुनिक नजरिए से जोड़ती है।

