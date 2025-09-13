‘मोदी जी 2029 में मणिपुर जाते तो अच्छा होता तब तक सब शांत हो जाता…’ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

PM Modi’s visit to Manipur: मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई, 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य का पहली बार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह इंफाल और चुराचांदपुर में 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिसको लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ने तंज़ कसते हुए कहा कि पीएम मोदी 2029 में मणिपुर जाते तो अच्छा होता तब तक सब शांत हो जाता।

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पीटीआई से कहा, “अच्छा होता अगर मोदी जी 2029 में जाते, तब तक मणिपुर पूरी तरह शांत हो चुका होता। लेकिन वो जल्दी जा रहे हैं। 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई, महिलाओं पर अत्याचार हुए, और मणिपुर इतने बड़े संकट से गुज़र रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे। अब जब वो जा रहे हैं, तो क्या हासिल होगा?” पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “मणिपुर में पूरा समुदाय तबाह हो गया है, भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है और सामाजिक वातावरण नष्ट हो गया है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर आ रहे हैं, तो क्या तमाशा है! जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब उन्हें मणिपुर याद आता है। लेकिन जब मणिपुर की बेटियाँ पीड़ित थीं, तब उन्हें उनकी याद नहीं आई।”