  3. Jaipur SMS Hospital: ‘दुनिया के घरों में दिए जलेंगे पर हमारे तो बुझ गए…’ आग दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन धरने पर बैठे

Jaipur SMS Hospital: जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना के पीड़ितों के परिजन व अन्य लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान लोगों ने न्याय की मांग करते हुए राज्य की भाजपा सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात आग लगी थी। जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर है।

जानकारी के अनुसार, सवाई मान सिंह (एसएमएस) में रविवार रात करीब रात 11 बजकर 10 मिनट पर ट्रॉमा बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर स्थित न्यूरो वार्ड के स्टोर से धुआं निकलना शुरू हुआ था। इस बारे में मरीजों ने स्टाफ को सूचना दी, लेकिन धुआं इतनी तेजी से फैला कि स्टाफ और मरीज भागने को मजबूर हो गए। आग दुर्घटना में मारे गए मरीज देश के अलग-अलग हिस्सों- आगरा, जयपुर और भरतपुर से इलाज कराने पहुंचे थे।

प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बतायी जा रही है। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुख जताते हुए ममली की जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच हादसे में मारे गए पीड़ित के एक रिश्तेदार संजय सिंह ने मीडिया से कहा, “…कोई आकर हमसे मिले…हम धरने पर बैठे हैं। हमें न्याय चाहिए। ‘दुनिया के घरों में दिए जलेंगे पर हमारे तो बुझ गए’…”

अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील कुमार भाटी का कहना है, “कल रात करीब साढ़े 11 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जैसे ही धुआं फैला, वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत सबको सूचित किया, क्योंकि यह न्यूरोसर्जरी आईसीयू था, जिसमें 11 मरीज थे और उन्हें तुरंत दूसरे वार्ड और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 15-20 मिनट के अंदर ही फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। 6 मरीजों की मौत हो गई है। यह एक दुखद घटना है…”

सीएम भजनलाल की हादसे पर आयी प्रतिक्रिया

सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।’

