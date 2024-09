Jammu & Kashmir Assembly Elections Phase 1 Voting Live : पीएम मोदी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़-चढ़कर वोटिंग करने की अपील

नई दिल्ली। जम्‍मू-कश्‍मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में बुधवार को पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का एक्स पोस्ट भी सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu & Kashmir Assembly Elections) के पहले चरण के शुरू होने के साथ मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं।

As the first phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections begins, I urge all those in constituencies going to the polls today to vote in large numbers and strengthen the festival of democracy. I particularly call upon young and first-time voters to exercise their franchise.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2024