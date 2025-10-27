Sachin Chandwade Suicide: जामताड़ा 2’ फेम एक्टर ने फांसी लगाकर दी जान, 25 साल में जिंदगी से हारी जंग

मराठी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दुखद खबर सामने आई है। यहां एक्टर सचिन चांदवाड़े मात्र 25 साल की उम्र में ज़िदगी से जंग हारकर आत्महत्या कर ली है। एक्टर के सूसाइड की खबर से पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार, एक्टर सचिन चांदवाड़े ने 23 अक्टूबर को अपने घर में फांसी लगाकर खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया है. मालूम हो कि सचिन ने फेमस सीरीज ‘जामताड़ा 2’ में काम किया था। वह भारतीय फिल्मों के एक उभरते हुए सितारे थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके मौत से पूरे फिल्म इडस्ट्री में सन्नटा पसरा हुआ है।