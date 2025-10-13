Jan Suraaj candidates 2nd List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी, देखें- किसको कहां से दिया टिकट

Jan Suraaj candidates 2nd List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए म्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार को जारी की गयी लिस्ट में कुल 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी है।
Jan Suraaj candidates 2nd List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए म्मीदवारों दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार को जारी की गयी लिस्ट में कुल 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी है। जन सुराज के तरफ से अभी तक कुल 116 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है।
जन सुराज ने जो लिस्ट जारी की उसके अनुसार, दूसरी लिस्ट में 19 सुरक्षित (18 SC, 1 ST) और 46 सामान्य सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गयी है। प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग के 14 (10 हिंदू, 4 मुस्लिम) उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 10, सामान्य वर्ग के 11 और 14 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार घोषित किए हैं।
उम्मीदवारों की लिस्ट
1- पश्चिमी चम्पारण, नौतन- संतोष चौधरी
2- पूर्वी चंपारण, रक्सौल- कपिल देव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल
3- पूर्वी चंपारण, नरकटिया- लाल बाबू यादव
4- पूर्वी चंपारण, केसरिया- नाज अहमद खान उर्फ पप्पू खान
5- पूर्वी चंपारण, कल्याणपुर- डॉ मंतोष सहनी
6- पूर्वी चंपारण, चिरैया- संजय सिंह
7- शिवहर, शिवहर-नीरज सिंह
8-सीतामढ़ी, रीगा-कृष्ण मोहन
9-सीतामढ़ी, बथनाहा (एससी)- डॉ नवल किशोर चौधरी
10-सीतामढ़ी, बाजपट्टी-आजम हुसैन अनवर
11-सीतामढ़ी,सीतामढ़ी- जियाउद्दीन खान
12-मधुबनी, हरलाखू- रत्नेश्वर ठाकुर
13-मधुबनी, राजनगर (एससी)- डॉ. सुरेंद्र कुमार दास
14-मधुबनी, झंझारपुर-केशव भंडारी
15- सुपौल, पिपरा- इंद्रदेव साह
16- सुपौल, त्रिवेणीगंज (एससी)- प्रदीप राम
17- अररिया, नरपतगंज- जनार्दन यादव
18- किशनगंज, ठाकुरगंग- मो एकरामुल हक
19 पूर्णिया, कसबा- इत्तेफाक अलनी उर्फ मुन्ना
20- पूर्णिया, बनमनखी (अ.जा.)-मनोज कुमार ऋषि
21- पूर्णिया, रूपौली- आमोद कुमार
22-कटिहार,कटिहार-डॉ गाजी शारिक
23-कटिहार, कदवा-मो. शहरयार
24-कटिहार,बलरामपुर-असहाब आलम
25-कटिहार, मनिहारी (एसटी)-बबलू सोरेन
26-कटिहार, कोरहा (एससी)-निर्मल कुमार राज
27- मधेपुरा, सिंहेश्वर (एससी)- प्रमोद कुमार राम
28- मधेपुरा, मधेपुरा- शशि कुमार यादव
29-सहरसा, सोनबर्षा (एससी)-सत्येंद्र हाजरा
30- दरभंगा, कुशेश्वर अस्थान (एससी)- 78 शत्रुधन पासवान
31-दरभंगा, गौरा बौराम- डॉ. इफ्तकार आलम
32- दरभंगा, बहादुरपुर- आमिर हैदर
33- सीवान, बड़हरिया- डॉ शाहनवाज
34- सीवान, गोरताकोठी-एजाज अहमद सिद्दीकी
35- सारण, तरुआ- सत्येन्द्र कुमार साहम
36- वैशाली, राजा पाकर (एससी)- मुकेश कुमार राम
37- वैशाली, महनार- डॉ. राजेश चौरसिया
38- वैशाली, पातेपुर (एससी)- दशई चौधरी
39- समस्तीपुर, वारिसनगर- सत्य नारायण उर्फ प्रदीप सहनी
40- समस्तीपुर, उजियारपुर-दुर्गा प्रसाद सिंह
41- समस्तीपुर, रोसेरा (एससी)- रोहित पासवान
42- समस्तीपुर, हसनपुर- इंदु गुप्ता
43- बेगूसराय, चेरिया बरियारपुर-डॉ मृत्युंजय
44- बेगुसराय, बखरी (अ.जा.)- डॉ. संजय कुमार पासवान
45- खगड़िया, अलौली (एससी)- अभिशांक कुमार
46- भागलपुर, कहलगांव- मंजर आलम
47- भागलपुर,भागलपुर-अभय कांत झा
48- मुंगेर, तारापुर- डॉ संतोष सिंह
49- मुंगेर, जमालपुर-लल्लन जी यादव
50- लखीसराय, सूर्यगढ़ा-अमित सागर
51- नालन्दा, इस्लामपुर- तनुजा कुमारी
52- नालंदा, हरनौत- कमलेश पासवान
बता दें कि पहली लिस्ट में जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषण की थी। जिसमें से 49 उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे।