जसप्रीत बुमराह के लिए भारत का प्लान तैयार, ​फरवरी तक सिर्फ एक फॉरमेट खेलेंगे !

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम मैनेजमेंट ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। न्यूजीलैंड दौरे पर उनके खेलने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बुमराह के पांच मैचों की वनडे सीरीज में खेलने की संभावना कम है। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार रखें और लंबे प्रारूप में गेंदबाजी का कार्यभार धीरे-धीरे बढ़ाएं।

रिपोर्ट के अनुसार बुमराह पूरी तरह फिट हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज से पहले उनकी मैच फिटनेस और गेंदबाजी क्षमता को परखना जरूरी माना जा रहा है। इसी वजह से उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया-A के लिए एक मल्टी-डे मुकाबला खिलाने पर विचार किया जा रहा है।

टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया-A के लिए उतर सकते हैं बुमराह

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम को दो टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में और दूसरा 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाना निर्धारित है। इससे पहले इंडिया-A की टीम तीन मल्टी-डे मुकाबले खेलेगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बुमराह 6 नवंबर से शुरू होने वाले इंडिया-A के तीसरे मुकाबले में खेल सकते हैं। इससे उन्हें टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले लाल गेंद से मैच खेलने का अवसर मिलेगा। हालांकि उनके खेलने पर अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट और मेडिकल आकलन के आधार पर होगा।

वनडे सीरीज से बाहर रखने की तैयारी, वर्कलोड पर नजर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह को इस सीरीज से बाहर रखा जा सकता है, ताकि लगातार क्रिकेट खेलने से उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

तेज गेंदबाज के लिए सिर्फ चोट से उबरना ही पर्याप्त नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल डालने और लगातार कई दिन मैदान पर उतरने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में टीम प्रबंधन उनकी तैयारी को टेस्ट मुकाबलों के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहता है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होगा फिटनेस आकलन

न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले बुमराह को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नियमित फिटनेस आकलन के लिए जाना है। रिपोर्ट के अनुसार, वह अहमदाबाद में लाल गेंद से अभ्यास भी शुरू कर चुके हैं।

टीम मैनेजमेंट की कोशिश है कि उन्हें टेस्ट मैचों से पहले पर्याप्त अभ्यास और मैच खेलने का समय मिले। इंडिया-A का मुकाबला इस योजना का अहम हिस्सा हो सकता है।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और 2027 वनडे वर्ल्ड कप भी अहम

बुमराह के कार्यभार को संभालकर चलने की रणनीति सिर्फ न्यूजीलैंड दौरे तक सीमित नहीं है। भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण मुकाबले खेलने हैं और आगे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा है।

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगली टेस्ट सीरीज और आईपीएल 2027 को लेकर बुमराह के आराम या उपलब्धता पर अभी कोई अंतिम फैसला मानकर नहीं चलना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट का मुख्य संकेत यही है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों के लिए तरोताजा और तैयार रखना चाहता है।