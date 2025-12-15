  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट, टीम इंडिया की जर्सी और ऑटोग्राफ वाला बैट भी किया गिफ्ट

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट, टीम इंडिया की जर्सी और ऑटोग्राफ वाला बैट भी किया गिफ्ट

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी (Argentinian football legend Lionel Messi) को ICC चेयरमैन जय शाह (ICC Chairman Jay Shah) ने टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का टिकट दिया। सोमवार को मेसी का दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में सम्मान किया गया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी (Argentinian football legend Lionel Messi) को ICC चेयरमैन जय शाह (ICC Chairman Jay Shah) ने टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का टिकट दिया। सोमवार को मेसी का दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में सम्मान किया गया। इस मौके पर उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की गई। साथ ही शाह ने मेसी को दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया।

पढ़ें :- T20 World Cup से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने उपकप्तान शुभमन गिल पर लिया चौकाने वाला फैसला

मेसी ने सबसे पहले हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद फैंस का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल और लुईस सुआरेज के साथ किक मारकर दर्शकों की ओर फुटबॉल उछाली, जिसमें से एक किक सीधे स्टेडियम के दूसरे माले तक पहुंच गई। इस दौरान मेसी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर माहौल को और यादगार बना दिया।

इससे पहले स्टेडियम के बाहर मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ जुटी रही। उन्हें सुबह ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंचना था, लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के कारण उनकी उड़ान को रोक दिया गया, जिसके चलते मेसी को मुंबई एयरपोर्ट पर ही कुछ समय तक रुकना पड़ा। वे करीब 3 बजे दिल्ली पहुंच सके।

इसके बाद मेसी ने कहा कि हम यहां से ढेर सारा प्यार लेकर जा रहे हैं। हम फिर से आएंगे। कोई मैच खेलने के लिए या फिर किसी अन्य मौके पर। लेकिन, हम आएंगे। इस प्यार के लिए धन्यवाद।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : गैरी कर्स्टन इस टीम के सलाहकार नियुक्त, बोलें- मैं उनकी तैयारी में योगदान देने के लिए हूं उत्सुक
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट, टीम इंडिया की जर्सी और ऑटोग्राफ वाला बैट भी किया गिफ्ट

मेसी को ICC चेयरमैन जय शाह ने टी-20 वर्ल्डकप का दिया टिकट,...

BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलना किया अनिवार्य

BCCI Strict Decision : रोहित-कोहली ही नहीं, हर भारतीय खिलाड़ी के लिए...

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया, सीरीज में 2-1...

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना जरूरी- पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ

ICC Men’s T20 World Cup 2026 से पहले ​शुभमन गिल के मुकाबले...

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी बचाई जान

सिडनी अटैक में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन बाल-बाल बचे, ऐसी...

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है सबसे महंगे खिलाड़ी, 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है ऑक्शन

Indian Premier League में डेविड मिलर मिनी ऑक्शन में हो सकते है...