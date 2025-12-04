सुंदर बच्चों से थी जलन, साइको किलर महिला ने अपने बेटे समेत चार को पानी में डुबाकर मारा डाला

Sonepat Psycho Killer: हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक 32 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला कथित तौर पर एक साइको किलर है। जिसने सिलसिलेवार तरीके से अपने तीन साल के बेटे समेत चार बच्चों को पानी में डुबाकर मारा डाला। पुलिस के अनुसार, आरोपी पूनम को सुंदर बच्चों से जलन होती थी। इसलिए उसने एक-एक करके चार मासूम बच्चों की जान ले ली।

पानीपत के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार बच्चों की सिलसिलेवार हत्या का खुलासा किया। पूनम ने पूछताछ में चारों बच्चों की हत्याओं का जुर्म कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला मानसिक रोगी है। उस महिला का मानना ​​था कि उसके परिवार में कोई भी बच्चा उससे ज़्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। चार बच्चों में से तीन छोटी लड़कियां थीं वे उससे ‘ज़्यादा खूबसूरत’ थीं। जिससे पुलिस को ‘ब्यूटी कॉम्प्लेक्स’ का अनुमान लगाने में मदद मिली। यह मामला एक उच्च-कार्यशील मनोरोगी की विशेषताओं का जीता जागता उदाहरण है।

पढ़ी लिखी महिला है पूनम

साइको किलर पूनम की शादी शादी 2019 में हुई थी। उसके ससुराल वालों ने बताया कि पूनम एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, वह MA करके आई थी। शादी के बाद उसे B.Ed भी कराया गया था। लेकिन पूनम परिवार से अलग-अलग रहती थी। महीने में 10 दिन ही ससुराल में रहती थी, हमेशा मायके चली जाती थी। पूनम के पति ने कहा कि उनकी पत्नी ने अपने तीन साल के बेटे को मारा, उनके भाई की बेटी को मार दिया और उनकी बहन की बेटी को मार दिया।

इन हत्याओं का खुलासा 1 दिसंबर, 2025 को पानीपत के नौलखा गांव में एक शादी समारोह के दौरान पूनम की छह वर्षीय भतीजी विधि की मौत के बाद सामने आया। विधि का शव एक छोटे से पानी के टब में मिला था, जो बाहर से बंद था। हालांकि, CCTV फुटेज देखा गया तो घटनास्थल के आसपास पूनम की गतिविधियों की पुष्टि हुई।