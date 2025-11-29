भारत के टेलीकॉम सेक्टर में Jio का दबदबा बरकरार, VI ने खोये 20 लाख यूजर्स

Telecom Subscription Data Highlights October 2025: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने अक्टूबर 2025 के टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा हाइलाइट्स जारी किए हैं, जिससे पता चला है कि पिछले महीने Jio ने अपने मौजूदा यूज़र बेस में लगभग 20 लाख नए यूज़र जोड़े। दूसरी ओर, VI ने Jio को जितने यूज़र मिले, उससे ज़्यादा यूज़र खो दिए। एयरटेल और बीएसएनएल ने नए यूजर्स जोड़े हैं।

TRAI की ओर से शुक्रवार (28 नवंबर 2025) को जारी डेटा के अनुसार, रिलायंस जियो अभी भी 48.47 करोड़ के कुल यूज़र बेस के साथ मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। अक्टूबर 2025 के महीने में, इस इंडिया-बेस्ड टेलीकॉम प्रोवाइडर ने 19.97 लाख नए मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़े, और कहा जा रहा है कि यह अब तक का उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है।

भारती एयरटेल अभी भी 39.37 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ दूसरे नंबर पर है। 12.52 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ने की वजह से, एयरटेल का कुल यूज़र बेस सितंबर 2025 के 39.24 करोड़ के यूज़र बेस से काफ़ी बेहतर हुआ। BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने भी अक्टूबर 2025 के दौरान पिछले महीनों की तुलना में थोड़ी तरक्की की, और यह 2.69 लाख नए सब्सक्राइबर लाने में कामयाब रहा।

अक्टूबर 2025 के आखिर में, टेलीकॉम प्रोवाइडर अपना टोटल यूज़र बेस – 9.25 करोड़ कर पाया। लेकिन, वोडाफोन आइडिया अभी भी अपने यूज़र्स को बनाए रखने में फेल हो रहा है और उसने फिर से 20.83 लाख यूज़र्स खो दिए हैं, जिससे उसका यूज़र बेस सितंबर 2025 के 20.28 करोड़ यूज़र बेस से अक्टूबर 2025 में घटकर 20.07 करोड़ रह गया है।

कुल मिलाकर देखें तो, अक्टूबर 2025 तक भारत का टेलीफ़ोन सब्सक्राइबर बेस अब 123.1 करोड़ तक पहुंच गया है, और यह कुल 118.4 करोड़ वायरलेस यूज़र और 4.6 करोड़ वायरलाइन यूज़र के बराबर है। सितंबर 2025 के 99.56 करोड़ से, अक्टूबर 2025 के दौरान ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 99.98 करोड़ हो गई है, जो 0.42% की ग्रोथ रेट दिखाता है।

वायरलाइन सब्सक्राइबर के मामले में, अक्टूबर 2025 में 0.30% की ग्रोथ रेट देखी गई है, जिससे कुल यूज़र बेस 4.675 करोड़ हो गया है। शहरी और ग्रामीण टेली-डेंसिटी के बारे में, यह अक्टूबर 2025 तक क्रमशः 8.16% और 0.55% बताया गया है।