Jodhpur Drone Show : भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहां-कहां दागी थीं राफेल-ब्रह्मोस मिसाइलें , मैप में दिखाया पाकिस्तान पर हमले का दृश्य

राजस्थान के जोधपुर शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह (Independence Day Celebration) की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को जोधपुर में इतिहास बना। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को ड्रोन से आसमान में दिखाया गया। मेहरानगढ़ किले से एक साथ 550 ड्रोन ने उड़ान भरी। ड्रोन से बने मैप में यह दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर कहां-कहां हमले किए थे।

By संतोष सिंह 
ऑपरेशन सिंदूर’ की थीम पर आधारित इस शो के जरिए भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को दिखाया गया। साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ के तहत निर्मित हथियारों का ड्रोन से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पूरी कहानी को लोगों को लाउडस्पीकरों से सुनाया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट में “एट होम, जोधपुर” कार्यक्रम संवेदनात्मक, सुखद और शानदार रहा। नयनाभिराम ड्रोन शो ने सूर्यनगरी के आकाश को सूर्यास्त के बाद भी इन्द्रधनुषीय छटा से प्रकाशमान कर दिया। जनसेवा में निरंतर तत्पर मुख्यमंत्री जी का इस भांति आत्मीय भाव से जनता के बीच होना उनकी प्राथमिकता का परिचायक है।

ऑपरेशन सिंदूर का असर

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तकनीकी बढ़त का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को झकझोर दिया। भारत के S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को सुरक्षित ढंग से इंटरसेप्ट किया। जबकि ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस को सटीकता से हिट किया। ये हमले इतने असरदार थे कि चार दिन में ही पाकिस्तान की हवाई और मिसाइल क्षमता दोनों को भारी नुकसान हुआ।

