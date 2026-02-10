CM योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला पत्रकार पवन तिवारी गिरफ्तार, भड़काऊ तस्वीर अपलोड करने का आरोप

  1. हिन्दी समाचार
Lucknow : उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक पत्रकार को सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पत्रकार पर भड़काऊ तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को यह जानकारी दी।

Updated Date

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पुलिस बताया कि भाजपा हनुमानगंज मंडल के महासचिव अमरीश कुमार पांडे की शिकायत पर सोमवार (9 फरवरी, 2026) को शहर थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b) (धर्म, जाति, जगह वगैरह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना) के तहत पवन तिवारी नाम के एक व्यक्ति का नाम है।

एफआईआर का हवाला देते हुए, पुलिस ने कहा कि आरोपी ने रविवार (8 फरवरी, 2026) को फेसबुक पर UP CM की एक आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ एक विवादित कैप्शन भी था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पोस्ट का मकसद सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, गड़बड़ी फैलाना और एक खास समुदाय को सरकार के खिलाफ भड़काना था।

सिटी पुलिस स्टेशन के SHO क्षितिज त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी मिस्टर तिवारी (35) को सोमवार (9 फरवरी) को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर तिवारी बलिया जिले के सुखपुरा पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते हैं, जहां वे पत्रकार के तौर पर काम करते हैं।

त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी अपने गांव में एक शादी में शामिल होने गया था, तभी कथित भड़काऊ पोस्ट अपलोड किया गया और बाद में वायरल हो गया। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

