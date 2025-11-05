बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने BJP के साथ कर दिया बड़ा खेला, भाजपा विधायक ललन कुमार राजद में हुए शामिल

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट (Pirpainti Assembly Seat) से भाजपा विधायक ललन कुमार (BJP MLA Lallan Kumar) बुधवार को राजद में शामिल हो गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (Leader of the Opposition Tejashwi Prasad Yadav) ने ललन कुमार (Lallan Kumar) को पार्टी में शामिल कराया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि ललन कुमार इस बार भाजपा के तरफ से टिकट न दिए जाने के बाद से ही नाराज़ थे। भाजपा विधायक ललन कुमार (BJP MLA Lallan Kumar) ने अपने फेसबुक पेज पर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की कुछ तस्वीरें साझा कीं।

‘तेजस्वी वर्तमान-तेजस्वी ही भविष्य’

इन तस्वीरों में वह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of the Opposition Tejashwi Prasad Yadav) और राजद नेता राबड़ी देवी के साथ नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए ललन कुमार ने लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल का कारवां यूं ही बढ़ता रहे। आज से मैं भी इसमें शामिल हो गया हूं। हमने ठान लिया है कि बिहार को तेजस्वी-प्रधान बनाना है। तेजस्वी ही वर्तमान है, तेजस्वी ही भविष्य! जय भीम।

बता दें कि इस बार भाजपा ने पीरपैंती (सुरक्षित) सीट से मुरारी पासवान को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि ललन कुमार (Lallan Kumar) इसी बात से नाराज थे और आखिरकार उन्होंने पाला बदल लिया। ललन कुमार ने कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

भाजपा से दे दिया था इस्तीफा

ललन कुमार (Lallan Kumar) ने इस्तीफ़ा देते हुए लिखा कि भाजपा के साथ मेरा राजनीतिक सफर अब खत्म हो गया है। मैंने पार्टी के लिए जो कुछ भी किया, वरिष्ठ नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए, कृतज्ञता के साथ किया। लेकिन अब लगता है कि भाजपा को मुखर दलित नेतृत्व की ज़रूरत नहीं रही।

आपको जानकारी दें कि आज सुबह ही प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) को भी ऐसा ही झटका लगा है। जन सुराज पार्टी (Jan Suraj Party) से मुंगेर के उम्मीदवार संजय सिंह ने वोटिंग के ठीक एक दिन पहले मैदान छोड़ते हुए बीजेपी (BJP) का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम स्थिर सरकार के हित में उठाया है।