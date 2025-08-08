सिंधिया का राहुल पर बड़ा हमला, बोले- EC पर सवाल उठाने वाले अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय देते हैं...

Scindia’s big attack on Rahul gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग (ECI) पर वोटर लिस्ट में धांधली, वोट काटे और चोरी के सनसनीखेज आरोप लगा गए हैं। जिसके बाद राहुल ने शुक्रवार को बेंगलुरु में ‘वोट अधिकार रैली’ में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी और भाजपा नेताओं ने संविधान पर हमला किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया है।

चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को भोपाल में प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने मीडिया से कहा, “…जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को ‘मृत’ मानते हैं और चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सशस्त्र बलों जैसी हमारी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, वे अपनी दिवालिया मानसिकता का परिचय देते हैं। चुनाव आयोग ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और भारत के लोकतंत्र को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। लेकिन, वे हमेशा हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं…”

केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव धोखाधड़ी के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, “कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार है, महाराष्ट्र में वे हार गए, क्या झारखंड में मतदाता सूची ठीक थी?”