कमला पसंद के मालिक की बहु ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा पति के साथ झगड़े की बात

देश के बड़े पान मसाला कारोबारी की बहु ने मंगलवार रात फंदा लगा ​आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले महिला ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होने पति से झगड़ा होने की बात का जिकर किया है। महिला ने दिल्ली स्थित अपने आवास में फंदा लगा आत्महत्या की है।

By Satish Singh 
Updated Date

कानपुर। देश के बड़े पान मसाला कारोबारी कमला पसंद (Kamala Pasand Pan Masala) की बहु ने मंगलवार रात फंदा लगा ​आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या (suicide) करने से पहले महिला ने एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होने पति से झगड़ा होने की बात का जिकर किया है। महिला ने दिल्ली स्थित अपने आवास में फंदा लगा आत्महत्या की है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर​ निवासी कमला पसंद के मालिक कमल किशोर ने अपने बेटे हरप्रीत चौरसिया की शादी दीप्ति चौ​रसिया से 2010 में की थी। कपल का एक 14 वर्षीय बेटा भी है। वह पति के साथ देश की राजधानी दिल्ली के सफदरगंज में पति हरप्रीत चौरसिया के साथ रहती थी। मंगलवार रात दीप्ति चौरसिया ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। बेहोशी की हालात में दीप्ती को बीती रात एक ​नीजी अस्पताल लेकर ससुराल वाले लेकर गए थे, जहां पर डाक्टरों ने उन्हे मृत धोषित कर दिया था। कमला पसंद के मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ और वह पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों परिवारों ने तय किया है कि आज एक साथ क्रिमेशन किया जाएगा क्योंकि हम उन्हें पूरा सम्मान देना चाहते हैं। यह दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मीडिया में जो भी रिपोर्ट किया जा रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने इसके लिए किसी का नाम खास तौर पर ज़िम्मेदार नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उन्होंने कहा कि दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। भाई के मुताबिक पति हरप्रीत के अफेयर थे। जब हमें इसके बारे में पता चला, तो हम अपनी बेटी को घर ले आए। उसके बाद, उसकी सास उसे वापस ले गई। मेरी बहन मुझे फोन करके कहती थी कि उसे टॉर्चर किया गया और उसके पति के अफेयर थे। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन को क्यो मारा गया या उसने सुसाइड किया। ऋषभ ने रिपोर्टर्स को बताया कि उसने दो-तीन दिन पहले अपनी बहन से बात की थी।

