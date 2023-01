Kangana Ranaut Back On Twitter : कंगना रनौत की डेढ़ साल बाद ‘इमरजेंसी’ के साथ ट्विटर पर वापसी, यूजर्स बोले- बधाई हो

Kangana Ranaut Back On Twitter : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर पूरे डेढ़ साल बाद वापस आ गई हैं। एक्ट्रेस ने फर्स्ट ट्वीट कर लिखा है- हेलो दोस्तों। वापस लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने फिल्म ‘इमरजेंसी’ का बिहाइंड द सीन वीडियो भी शेयर किया है। साथ ही रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। कंगना ने लिखा है- ‘इमरजेंसी’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सिनेमाघरों में आप सभी से 20 अक्टूबर 2023 में मुलाकात होगी।

And it’s a wrap !!!

Emergency filming completed successfully… see you in cinemas on 20th October 2023 …

20-10-2023 🚩 pic.twitter.com/L1s5m3W99G

