  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. सिब्बल ने अमित शाह से पूछा- धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में हैं या फिर योग कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं?

सिब्बल ने अमित शाह से पूछा- धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में हैं या फिर योग कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं?

Kapil Sibal asked Amit Shah about Dhankhar's address: उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ को किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं देखा गया। न ही वह किसी कार्यक्रम में नजर और न ही मीडिया में उन्होंने कोई बयान दिया। जिसके बाद विपक्ष उनके बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं मिलने पर सवाल लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज़ कसते हुए धनखड़ के बारे में पूछा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Kapil Sibal asked Amit Shah about Dhankhar’s address: उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ को किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं देखा गया। न ही वह किसी कार्यक्रम में नजर और न ही मीडिया में उन्होंने कोई बयान दिया। जिसके बाद विपक्ष उनके बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं मिलने पर सवाल लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज़ कसते हुए धनखड़ के बारे में पूछा है।

पढ़ें :- प्रियंका गांधी SSC छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़कीं, कहा- परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय युवाओं पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण

कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “लापता धनखड़… अमित शाह जी: मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं। हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या: हॉस्पिटल में हैं या फिर योग कर रहे हैं? या फिरटेबल टेनिस खेल रहे हैं?” सिब्बल की टिप्पणी अमित शाह के उस बयान के बाद आयी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसमें किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। साथ उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए धनखड़ के काम की सराहना की थी।

गौरतलब है कि संसद जे मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही जगदीप धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। वहीं, कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं।

पढ़ें :- TMC-कांग्रेस समेत अन्य दल तुष्टिकरण के आगे टेक चुके हैं घुटने, ये सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को दे रहे बढ़ावा: पीएम मोदी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : बाइक सवार मनचलों ने सरेराह महिलाओं से छेड़खानी की, करतूत कैमरे में कैद, पुलिस एक्शन के बाद बदली आरोपियों की चाल

Video Viral : बाइक सवार मनचलों ने सरेराह महिलाओं से छेड़खानी की,...

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता...

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या,...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया...

डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस भाजपा टांग खींचने की कोशिश की, मेरा इरादा किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं था

डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस...

पीएम मोदी लोकजीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जनता के विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वयं अपनी डिग्री सार्वजनिक करें : अमिताभ ठाकुर

पीएम मोदी लोकजीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जनता के विश्वास...