सिब्बल ने अमित शाह से पूछा- धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में हैं या फिर योग कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं?

Kapil Sibal asked Amit Shah about Dhankhar’s address: उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ को किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं देखा गया। न ही वह किसी कार्यक्रम में नजर और न ही मीडिया में उन्होंने कोई बयान दिया। जिसके बाद विपक्ष उनके बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं मिलने पर सवाल लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज़ कसते हुए धनखड़ के बारे में पूछा है।

कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “लापता धनखड़… अमित शाह जी: मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं। हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या: हॉस्पिटल में हैं या फिर योग कर रहे हैं? या फिरटेबल टेनिस खेल रहे हैं?” सिब्बल की टिप्पणी अमित शाह के उस बयान के बाद आयी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और इसमें किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। साथ उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए धनखड़ के काम की सराहना की थी।

Lapata Dhankar Amit Shah ji : Mujhe maloom hai ke aap asatya se

door rehte hain पढ़ें :- जितना काम डॉ० मनमोहन सिंह जी के समय हुआ उसका 10 प्रतिशत भी पिछले 11 सालों में नहीं हुआ: खरगे Hamein itna to bata dijiye ke Dhankar ji kya : hospital mein hain

ya

yoga kar rahe hain

aur

table tennis khel rahe hain ? — Kapil Sibal (@KapilSibal) August 26, 2025

गौरतलब है कि संसद जे मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही जगदीप धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। वहीं, कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं।