karva chauth chandrama gochar : आज करवा चौथ की रात चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में गोचर , इन राशियों को हो सकता है धन लाभ

karva chauth chandrama gochar : आज करवा चौथ की रात चंद्रमा 29 अक्टूबर की रात को वृषभ राशि से निकलकर तुला में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा का यह गोचर रात्रि 10 बजकर 7 मिनट पर होगा। चंद्रमा भावनात्मक अभिव्यक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रमा हर राशि में लगभग ढाई दिन तक रहता है और इस तरह लगभग अट्ठाइस दिनों में सभी 12 राशियों का अपना सफर पूरा करता है। चंद्रमा की स्थिति को देखकर, ज्योतिषी अतीत और भविष्य के बारे में बेहद सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। इस गोचर को कुछ राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव, आर्थिक अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है।

शुभ संयोग : इस दिन लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और चंद्रमा का इसी राशि में प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए खास माना जा रहा है। मन में नए विचार आ सकते हैं

वृषभ राशि

चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। जो लोग कारोबार करते हैं उनको अच्छी डील मिलने के योग हैं। आर्थिक लाभ इस राशि के जातकों को मिलेगा। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनको भी फायदा मिलने के योग हैं।

मिथुन राशि

मिथुन वालों चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में होगा । लंबे समय से जो योजनाएं अटकी हुई थीं, वो 29 अक्टूबर के बाद पूरी हो सकती हैं।

सिंह राशि

चंद्रमा के राशि बदलने से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में ही होगा इसलिए कहीं फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इसके साथ ही जो लोग रोजगार की तलाश में लगे हैं उनको भी सफलता मिल सकती है।