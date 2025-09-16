Katrina Kaif Pregnant: शादी के 4 साल बाद मां बनेंगी कैटरीना कैफ! विक्की-कैट के घर जल्द होगी नए मेहमान की एंट्री

बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल विक्की कौशल और कटरीना कैफ एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं । इस बार किसी वो अपने रोमांस को लेकर नहीं बल्कि अन्य चीज़ के लिए खबरों में बने हुए हैं।इनदिनो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया पर कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 42 साल की एक्ट्रेस जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं। वहीं खबरों के अनुसार कैटरीना इसी साल फैंस को खुशखबरी दे सकती हैं. हालांकि, कैटरीन और विक्की की तरफ से इस खबर पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है।

इसी साल मिल सकती है खुशखबरी

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कपल के करीबी सूत्र ने इस बात का खुलासा किया है कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं और इस समय मैटरनिटी ब्रेक पर हैं. इसके अलावा, सूत्र ने यह भी बताया कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल इसी साल अक्टूबर या नवंबर में अपने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर कर सकते हैं. एक तरफ जहां कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं।

प्रेग्नेंसी की खबरें

ऐसा पहली बार नहीं है कि कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी एक्ट्रेस के मां बनने की अफवाह उड़ चुकी है। इससे पहले जब कैटरीना के प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही थीं, तब विक्की कौशल ने ‘बैड न्यूज’ के प्रमोशन के दौरान इन अफवाहों पर रोक लगा दिया था। उन्होने कहा था की अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएँगे ।