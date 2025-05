Kedarnath Helicopter Crash: केदारनाथ में हेली एंबुलेंस सेवा का हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच यात्री थे सवार

Kedarnath Helicopter Crash: केदारनाथ में शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया है। यहां पर एम्स अस्पताल के हेलीकॉप्टर को असंतुलन के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इसने मरीजों को ले जाने के लिए उड़ान भारी थी। यह हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में पांच यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

दरअसल, एम्स ऋषिकेश की ओर से दूर दराज के मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस की सर्विस भी प्रदान की जाती है। इस हेली एंबुलेंस सेवा का एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खामी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, एयर एंबुलेंस (हेलीकॉप्टर) में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है।

Kedarnath, Uttarakhand: An AIIMS hospital helicopter carrying passengers for a patient pickup made an emergency landing due to imbalance. The rear of the helicopter was damaged, but all passengers are safe pic.twitter.com/zP2bFN7vuG

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) May 17, 2025