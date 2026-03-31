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Kia Seltos Bharat NCAP : भारत NCAP टेस्ट में नई किआ सेल्टोस को मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग , सभी वेरिएंट पर लागू

नई किआ सेल्टोस  SUV को Bharat NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में पूरे 5 स्टार मिलने के बाद Kia India ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। भारत एनसीएपी ने किआ सेल्टोस के क्रैश टेस्ट के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें एसयूवी को वयस्क और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है।

By अनूप कुमार 
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