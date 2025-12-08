Kilbury Bird Sanctuary : पक्षी प्रेमियों के लिए उत्तराखंड की ये जगहें हैं खास, बर्ड लवर्स के लिए है खास, यहां देखने को मिलते हैं दुर्लभ परिन्दे

पक्षी प्रकृति द्वारा मानवता को दिए गए अद्भुत उपहार है। पक्ष्यिों का चहचहाना, उड़ना और घोषले बनाना मानव के लिए संदेश है। पक्षी बिना थके सुख दुख और आत्मरक्षा में लीन रहते है। उत्तराखंड अपनी शांत प्रकृति और घने जंगलों के लिए जानी जाती है। बर्डवॉचर्स के लिए भी ये राज्य काफी खास है। वैसे तो देश में कई बर्ड सेंक्चुरी है। लेकिन किलबरी बर्ड सेंक्चुरी अपने आप में अनोखी है। हां पर 700 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। ये राज्य उन सभी के लिए शानदार जगह है जिन्हें प्रकृति और दुर्लभ पक्षियों को देखने का शौक है।

किलबरी बर्ड सेंक्चुरी

नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर पंगोट क्षेत्र में Kilbury Bird Sanctuary स्थित है। यह अभयारण्य एक वन क्षेत्र है जो नैनीताल आरक्षित वन की अन्य प्रजातियों के अलावा ओक, चीड़ और रोडोडेंड्रोन से आच्छादित है। हिमालयी पक्षियों को देखने के लिए सबसे खास जगह है। यहां ओक के घने जंगलों के बीच हल्की धुंध रहती है और चारों तरफ पक्षियों की मोहक मधुर आवाज सुनाई देती है। लगभग 250 से ज्यादा प्रजातियां जैसे Himalayan Griffon और Cheer Pheasant यहां देखी जा सकती हैं। पंगोट धीरे-धीरे उत्तराखंड की Birdwatching हब बन चुका है। कई लॉज में छिपकर देखने वाली खास जगहें भी बनी हैं, जहां बैठकर आप बिना हिले पक्षियों को नजदीक से देख सकते हैं।

यह पक्षी अभयारण्य विविध प्रकार के पक्षियों और स्तनधारियों का घर है। 580 अन्य विविध प्रकार के पक्षियों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पक्षी हैं लैमर्जियर, हिमालयन ग्रिफ़ॉन, ब्लू-विंग्ड मिनला, स्पॉटेड और स्लेटी-बैक्ड फ़ोर्कटेल, व्हाइट-थ्रोटेड लाफ़िंग थ्रश, रूफस-बेलिड वुडपेकर, रूफस-बेलिड निल्टवा, खलीज तीतर, ब्राउन वुड उल्लू, कॉलरड ग्रोसबीक्स, लिटिल पाइड फ्लाईकैचर, हिमालयन बुलबुल, स्ट्रिएटेड प्रिनिया, अल्ताई एक्सेंटोर, चेस्टनट-बेलिड नटहैच, ग्रीन-बैक्ड टिट, डॉलरबर्ड आदि।