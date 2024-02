Farmers Protest 2024 Live : हरियाणा शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हालात, ड्रोन से टियर गैस के गोले दागे, मची भगदड़

Farmers Protest 2024 Live : देश की राजधानी दिल्ली में किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। दिल्ली से सटे कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर कुछ नौजवानो ने पहले बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू की उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए मना किया था। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। वहीं दिल्ली-नोएडा सड़क और NH24 पर लंबा जाम लग गया है।

Tear gas bombs are being dropped on farmers at the Punjab-Haryana Shambhu border. Farmers begins to move towards Delhi with the slogan "Delhi Chalo" from Shambhu Border. #FarmersProtest2024 #kisanprotest #FarmerProtest #FarmersProtest #Khalistani #Khalistanis pic.twitter.com/9tDx6c5OvC

— santosh singh (@SantoshGaharwar) February 13, 2024