KKR के फैन ने पैंट के अंदर डाल ली बॉल; चोरी की कोशिश देख भड़का पुलिसकर्मी... वीडियो वायरल

KKR के फैन ने पैंट के अंदर डाल ली बॉल; चोरी की कोशिश देख भड़का पुलिसकर्मी… वीडियो वायरल

KKR Fan Tried to steal the Match ball: आईपीएल मैचों के दौरान कई बार फैंस की हरकतें कई बार चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ शनिवार 11 मई को कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ, जब एक क्रिकेट फैन ने बॉल को चुराने का प्रयास किया। हालांकि, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।