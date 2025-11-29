जाने क्यों CID 2 पर लगेगा ताला , वजह जानकार हैरान हो जाएँगे

CID 2 Going Off Air: मोस्ट फेमस क्राइम इंवेस्टिगेशन शो ‘सीआईडी ​​2’ जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कम TRP के कारण ये शो जल्द ही बंद होने वाला है । हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में फैंस कयास लगाने लगे हैं कि क्या इस शो का तीसरा सीजन आने वाला है.

एयर ऑफ होगा CID 2?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी शो ‘सीआईडी ​​2’ का आखिरी एपिसोड दिसंबर में आएगा, जिसके बाद इस शो पर ताला लगाया जा सकता है। CID टीवी इतिहास में अबतक सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला शो भी, लेकिन इसके दूसरे सीजन को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई, जितना इसने पहले सीजन से हासिल किया था। लगातार कम टीआरपी की वजह से मेकर्स ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। फिलहाल मेकर्स ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन इस न्यूज़ से फैंस बेहद निराश हैं।

आएगा सीआईडी ​​3?

अफवाहें ऐसी भी हैं कि ‘सीआईडी ​​2’ के बंद होने के साथ ही ‘सीआईडी ​​3’ पर काम शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही रिलीज किया जा हो सकता है। हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में दर्शकों के बीच इस शो को लेकर खलबली मच गई है. बता दें क्राइम इन्वेस्टीगेशन शो टीवी इतिहास के सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले शोज में से एक है। इसकी स्टारकास्ट को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता आया है। ये शो साल 1998 में शुरू हुआ था. हालांकि, 20 साल चलने के बाद शो को अचानक 2018 में बंद कर दिया गया था।