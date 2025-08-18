  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की कृशांगी मेश्राम बनीं ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर – रच दिया इतिहास

Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की कृशांगी मेश्राम बनीं ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर – रच दिया इतिहास

भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृशांगी मेश्राम (Law Graduate Krishangi Meshram) ने इंग्लैंड में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pakistan Mountaineering Expeditions : पर्वतारोहियों की मौत के बाद भी बेपरवाह है पाकिस्तान , अभियानों के लिए नहीं जारी किया चेतावनी

Pakistan Mountaineering Expeditions : पर्वतारोहियों की मौत के बाद भी बेपरवाह है...

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, अब कर सकेंगे शेडयूल कॉलिंग

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों की दुनिया में मचा देगी धूम

विनफास्ट लायेगी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार  ‘एमजी कॉमेट ईवी’ जो कारों...

हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद के लोग सड़क पर उतर कर रहे प्रदर्शन

हमास से युद्ध के बीच इजरायल के सामने आई नई मुसिबत, खुद...

पाकिस्तानी नेता ने अपने ही प्रधानमंत्री की खोली पोल, विकास की दस प्रतिशत पैसा जाता है आतंकी संगठनों को

पाकिस्तानी नेता ने अपने ही प्रधानमंत्री की खोली पोल, विकास की दस...

रूस में हुआ बड़ा धमाका, 20 की मौत 134 लोग घायल

रूस में हुआ बड़ा धमाका, 20 की मौत 134 लोग घायल