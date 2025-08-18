Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की कृशांगी मेश्राम बनीं ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर – रच दिया इतिहास

Krishangi UK Solicitors : भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृशांगी मेश्राम (Law Graduate Krishangi Meshram) ने इंग्लैंड में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर इतिहास रच दिया है। 21 साल की उम्र में, मेश्राम अब इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर हैं। उन्होंने सिर्फ़ 18 साल की उम्र में द ओपन यूनिवर्सिटी (OU) से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ-साथ मेश्राम ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब उन्हें लॉ सोसायटी गजट की 1 अगस्त की प्रति में स्थान मिला।

सॉलिसिटर ऐसा वकील (कानूनी पेशेवर) होता है जो कानून के विभिन्न क्षेत्रों पर एक्सपर्ट कानूनी सलाह देता है। वह अपने क्लाइंट के कानूनी हित का प्रतिनिधित्व करने और बचाव करने के लिए जिम्मेदार होता है।

पश्चिम बंगाल के मायापुर की रहने वाली मेश्राम ने कानून में रुचि ली और मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। उन्होंने इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में ओयू (OU in Milton Keynes) में दाखिला लेने का सोच-समझकर निर्णय लिया, क्योंकि वह ब्रिटेन से डिग्री लेना चाहती थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता और छोटी बहन को छोड़ना नहीं पड़ा।

दिया यूनिवर्सिटी को श्रेय

अब मेश्राम ने अपनी यूनिवर्सिटी को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा, “मैं अविश्वसनीय रूप से आभारी हूं कि ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे 15 साल की उम्र में एलएलबी की पढ़ाई शुरू करने का मौका दिया… अपनी पढ़ाई के दौरान ही मैंने न केवल अपने कानूनी करियर के लिए शैक्षणिक नींव रखी, बल्कि कानून के प्रति एक गहरा और स्थायी जुनून भी पाया।”

18 वर्ष की आयु में विधि स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री पूरी करने के बाद, मेश्राम को जल्द ही सिंगापुर की एक लॉ फर्म में नौकरी मिल गई, जिससे उन्हें केवल तीन वर्षों में ही वकील के रूप में नामांकन प्राप्त करने में मदद मिली।