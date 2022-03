The Kashmir Files की सफलता पर बोले KRK, कहा – राहुल गांधी को छोड़ देनी चाहिए राजनीति

मुंबई। विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) मीडिया व राजनीतिक दलों के बीच चर्चा में है। हर कोई इसे एक बार इसे देखने की सलाह दे रहा है। ये फिल्म लोगों को रूला रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी लोग लिख रहे हैं।

इस बीच अभिनेता कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने फिल्म के बहाने राजनीति का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ी सलाह देने से नहीं चूके। केआरके ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स की सफलता ये बताती है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) राजनीति में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए बेहतर है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति के मौजूदा दौर को देखते हुए केआरके ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि अब राजनीति से शिक्षा, विकास, रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। अभिनेता ने एक तरह से राहुल गांधी को अप्रासंगिक बता दिया है।

Success of #TheKashmirFiles is proof that Rahul Gandhi can’t succeed, So better he should leave politics. Because development education employment etc. have nothing to do with today’s politics. Rahul Gandhi is not capable to do polarisation to defeat BJP.

— KRK (@kamaalrkhan) March 13, 2022