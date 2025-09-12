कुनिका सदानंद को लेकर कुमार सानू के बेटे ने दिया बड़ा बयान , बोले - शादीशुदा मर्दों संग...'

  1. हिन्दी समाचार
एक्ट्रेस कुनिका सदानंद जब से बिगबॉस 19 की हिस्सा बनी है तब से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस अपने पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार लोगों के रडार पर हैं। कुनिका ने  कहा जिसका  वीडियो वायरल हो रहा है. इंटरव्यू में कुनिका ने इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर कुमार सानू के बेटे जान ने रिएक्ट किया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या बोल गईं कुनिका?

बता दें की कुछ दिन पहले कुनिका सदानंद, सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में अपनी लाइफ और करियर को लेकर कई सारी बातें करती दिखीं।  उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने वाली घटनाओं को लेकर  बड़ा खुलासा किया। बातों ही बातों में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होते हैं. ना ही मैं ऐसा मानती हूं. कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से इशारा जाता है. मैंने कभी नहीं सुना है कि ऐसी लड़कियों का रेप हुआ है. अब जैसे मैं आपके पास आई काम के लिए. कहा कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहती हूं. अगर कुछ होगा, तो बताइएगा. इसके बाद वो लड़कियों के काम मांगने का दूसरा तरीका बताती हैं. एक्ट्रेस शरमाते हुए कहती हैं कि सर मैं आपके साथ काम चाहती हूं. ये क्या है. इस तरह से काम मांगने का मतलब क्या है।

कुमार सानू के बेटे ने किया रिएक्ट?

इनके बात पर  कुमार सानू के बेटे भड़क गए हैं । उन्होंने वीडियो कमेंट करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर यही किया. शादीशुदा मर्दों के साथ…. मुंह खोलना नहीं है ज्यादा, बहुत धोतियां खुल जाएंगी फिर. कुनिका और उनके बेटे अयान बता चुके हैं कि उनकी मां कुमार सानू के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं. दोनों का रिश्ता बहुत टॉक्सिक था।

