Bigg Boss 19 Maha Twist: कुनिका से छिनी कैप्टेंसी, नीलम गिरी के आंसुओं संग तान्या-जीशान की लड़ाई

Bigg Boss 19 Maha Twist: ‘बिग बॉस 19’ का 9वां एपिसोड फुल मस्ती से भरा हुआ था। यहाँ जबरदस्त ड्रामा लड़ाई झगड़े देखने को मिला। शो में कभी कैप्टेंसी पर विवाद हुआ, तो कभी खाने-पीने और जिम्मेदारियों को लेकर कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ते नजर आए। ऐसे में अब पूरे घर में काफी हाइ माहौल देखने को मिला।

कुनिका सदानंद से छिनी कैप्टेंसी

शुरुआत डाइनिंग से हुई जहां लोग बहस कर रहे हैं। जहां घरवालों ने कुनिका सदानंद को जमकर घेरा। गौरव खन्ना ने उन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ‘मैंने तो सिर्फ आपके पीठ में खंजर घोपा, आपने तो पूरे घरवालों के साथ ऐसा किया.’ इस दौरान बसीर अली और जीशान कादरी भी कुनिका पर चढ़ बैठे. आखिरकार, बिग बॉस ने कुनिका से कैप्टेंसी की इम्यूनिटी छीनकर अशनूर कौर को दे दी.

नीलम गिरी के आंसू और फरहाना का गुस्सा

नीलम गिरी भी इस एपिसोड में खूब भावुक दिखीं. जीशान और बसीर ने उन्हें ताने मारते हुए, कहा कि कभी तो वे कुनिका की शिकायत करती थीं, और अब उन्हीं का समर्थन कर रही हैं. इस पर फरहाना भट्ट ने नीलम को ‘कुनिका की चमची’ तक कह डाला. इतना ही नहीं, दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि फरहाना ने नीलम को ‘दो टके की’ कह दिया. ये सुनकर नीलम बिलख-बिलख कर रोने लगीं.

तान्या मित्तल Vs जीशान कादरी

एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब तान्या मित्तल और जीशान कादरी में जोरदार बहस छिड़ गई. वजह बनी स्मोकिंग एरिया की सफाई. जीशान चाहते थे, कि तान्या ये जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन तान्या ने साफ मना कर दिया. उनका कहना था कि ‘जब पूरे घर की सफाई सब मिलकर कर सकते हैं, तो स्मोकिंग करने वाले अपनी राख भी साफ कर सकते हैं.’

तान्य और जीशान भिड़े

इस बात पर जीशान भड़क गए और उन्हें चेतावनी दी कि अब उन्हें खाना नहीं मिलेगा. तान्या ने पलटकर जवाब दिया, ‘बकवास मत करो, उतनी ही इज्जत मुझे भी चाहिए जितनी मैं दे रही हूं.

बसीर अली और फरहाना की भिड़ंत

ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. एपिसोड के अंत में बसीर अली और फरहाना भट्ट के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया, कि दोनों ने एक-दूसरे का सामान तोड़-फोड़ दिया. बसीर ने फरहाना का गद्दा घर से बाहर फेंक दिया, तो फरहाना ने गुस्से में उनकी दवाइयां फेंक दीं. झगड़ा मारपीट तक पहुंचा, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे को धक्का तक दे दिया.

घर में बनी नई तिकड़ी

इस बीच, घर में एक नई तिकड़ी भी बनती नजर आई. तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद. तीनों एक-दूसरे को सपोर्ट करती दिखीं. माना जा रहा है, कि आने वाले एपिसोड्स में ये तिकड़ी मिलकर घर में बाकी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दे सकती है.

जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से कल काफी देखा गया है ।कल बाकी दिनो से ज्यादा देखा गया है।