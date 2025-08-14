Bigg Boss 19: महाभारत की कुंती बनी Bigg Boss 19 की कंफर्म कंटेस्टेंट, एल्डर सिस्टर भी रही है शो का हिस्सा

  1. हिन्दी समाचार
बिगबॉस 19 का जबदस्त हाईप बना हुआ है। इस शो को लेकर रोज नयी नयी खबर आती रहती हैं। जैसे पहले लबूबू डोल को लेकर खूब क्रेज  बना था वैसे ही अब कन्फ़र्म कटेस्टेंट को लेकर क्रेज़ बना हुआ है। अब वहीं इसे लेकर नयी लिस्ट आई है जिसमें पॉपुलर एक्ट्रेस  का नाम हैं। ये कोई और नहीं बल्कि शफक नाज हैं, जिन्हें महाभारत में कुंती के किरदार में देखा जा चुका है।

फलक नाज बन गईं कंफर्म कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 से जुड़े हर खबर देने वाले इंस्टाग्राम हैंडल biggboss.tazakhabar ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में अपडेट दिया है कि एक्टर शीजान खान और फलक नाज की बहन शफक नाज को बिग बॉस 19 के लिए फाइनल कर लिया गया है। वह शो का कंफर्म कंटेस्टेंट बन गई हैं। पोस्ट में कहा गया है कि ‘शीजान और पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी फलक नाज की बहन शफक नाज बिग बॉस 19 के लिए कंफर्म हो गई हैं। फलक टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें दिवंगत एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा केस में लाइमलाइट मिली थी।’

फलक नाज रह चुकी हैं बिग बॉस का हिस्सा

वहीं एक्ट्रेस फलक नाज भी बिग बॉस ओटीटी 2 का हिस्सा रह चुकी हैं। शो के दौरान उन्हें काफी फेम भी मिला । दोनों बहनों ने उस वक्त भी काफी लाइमलाइट बटोरी थी, जब उनके छोटे भाई शीजान खान का नाम दिवंगत एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा की मौत मामले में उछला था। इसके लिए शीजान को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।

